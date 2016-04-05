Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема? І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань. І вирізати чи випалити оглядову смугу. І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось. І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця). А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.
Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!
Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?
Не ігноруйте, будь ласка
Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...
І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)
Есть 2 действенных вида армии: 1) Контрактная, берут молодых, активных, заинтересованных, обучают долго и разно, бросают в горячие точки и служат всю жизнь - это США. 2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль
Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.
вам щоб не тяжко служилося, Успіх навчить (не задурно, а за пепсі) як однією рукою дуло піднімати по вертикалі, а іншою вести по горизонталі
Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.
Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно. До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).
І тоді всі оці вектори намагатися привести до консенсусу.
Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...
Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 3 разів.
Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.
Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно. До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).
І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.
Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН. Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль
Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.
Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?
stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль
Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.
Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?
Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.
stm написав:Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.
Це якщо задіяти всіх від новонароджених до +100 р. незалежно від статі і т.д., то цей план чисельно здійснений, коли 1/48 частина населення дає раду по всьому фронту, але якщо реально оцінити ситуацію, то незадіяний моб. резерв суттєво менший. Ну а як на практиці реалізовується обов'язок, то красномовний приклад:
Вперед, депутатський взвод! Депутати Львівської облради розповіли про відвідини військкоматів https://zaxid.net/statti_tag50974/ На сьогодні 12 депутатів Львівської облради мають стосунок до війська. Дев’ять з теперішніх обранців пішли на військову службу після початку великої війни. Це – представники «Європейської солідарності» ..., рухівці ..., а також обраний від УГП та ... від «Самопомочі».
Дуже всім дякую, що нарешті почали писати по суті👍 І я б з радістю зараз поліз у цю цікаву дискусію, та вже збираюсь їхати... Але правда на декілька годин... - останнім часом така в мене робота - вже рідше заступаю на декілька днів на чергування на вогневу. Переважно шморгаю туди-сюди на годинку-2-3-4, майже щодня 1-2-3рази на день.