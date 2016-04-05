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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4539454045414542>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:58

  stm написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань.
І вирізати чи випалити оглядову смугу.
І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось.
І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця).
А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.

Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!

Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?

Не ігноруйте, будь ласка :D

Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? ;)
А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...

І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)

Есть 2 действенных вида армии: 1) Контрактная, берут молодых, активных, заинтересованных, обучают долго и разно, бросают в горячие точки и служат всю жизнь - это США.
2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

вам щоб не тяжко служилося, Успіх навчить (не задурно, а за пепсі) як однією рукою дуло піднімати по вертикалі, а іншою вести по горизонталі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:19

  flyman написав:вам щоб не тяжко служилося, Успіх навчить (не задурно, а за пепсі) як однією рукою дуло піднімати по вертикалі, а іншою вести по горизонталі

Определенно именно этому я и научусь. Для визы К1 самое оно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:19

  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до консенсусу.

Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...

Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:23

  detroytred написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:25

  Zebra написав:Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.

Проблема, що можновладці на це не погодяться.

Скласти треба хотєлки усіх...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:27

Ні, синку, це - фантастика!

  stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння :? Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? :D І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:30

  fler написав:
  stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння :? Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? :D І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?

Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:33

  stm написав:Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.

Ето другоє (с) У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.(((
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Це якщо задіяти всіх від новонароджених до +100 р. незалежно від статі і т.д., то цей план чисельно здійснений, коли 1/48 частина населення дає раду по всьому фронту, але якщо реально оцінити ситуацію, то незадіяний моб. резерв суттєво менший. Ну а як на практиці реалізовується обов'язок, то красномовний приклад:
Вперед, депутатський взвод!
Депутати Львівської облради розповіли про відвідини військкоматів
https://zaxid.net/statti_tag50974/
На сьогодні 12 депутатів Львівської облради мають стосунок до війська. Дев’ять з теперішніх обранців пішли на військову службу після початку великої війни. Це – представники «Європейської солідарності» ..., рухівці ..., а також обраний від УГП та ... від «Самопомочі».
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Дуже всім дякую, що нарешті почали писати по суті👍
І я б з радістю зараз поліз у цю цікаву дискусію, та вже збираюсь їхати...
Але правда на декілька годин... - останнім часом така в мене робота - вже рідше заступаю на декілька днів на чергування на вогневу. Переважно шморгаю туди-сюди на годинку-2-3-4, майже щодня 1-2-3рази на день.

Всім гарного вечора!
Успіх
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