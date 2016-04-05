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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4539454045414542
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:56

  Успіх написав:Дуже всім дякую, що нарешті почали писати по суті👍
І я б з радістю зараз поліз у цю цікаву дискусію, та вже збираюсь їхати...
Але правда на декілька годин... - останнім часом така в мене робота - вже рідше заступаю на декілька днів на чергування на вогневу. Переважно шморгаю туди-сюди на годинку-2-3-4, майже щодня 1-2-3рази на день.

Всім гарного вечора!

Вдачі!
І Слава Героям!
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:15

  Zebra написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.

В сша по жребию шли во вьетнам, определялся по дате рождения (366 дней). Вытаскивали из лохатрона номер и родившиеся в этот день шли в армию.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:17

  demichh написав:В сша по жребию шли во вьетнам, определялся по дате рождения (366 дней). Вытаскивали из лохатрона номер и родившиеся в этот день шли в армию.

У 2СВ теж через жеребкування:
*Для швидкого розширення збройних сил уряд поставив на військовий облік всіх чоловіків віком від 21 до 36 років, які мали право голосу, зокрема іноземців-резидентів.

Процедури обліку були перетворені урядом на буквально "масові заходи". В один день, 16 жовтня 1940 року, відбулася масова реєстрація – було зареєстровано 16 мільйонів осіб. Шляхом жеребкування визначалося, хто і в якому порядку буде призваний до війська.

Закон передбачав штраф у розмірі 10 тисяч доларів або 5 років ув'язнення, або і те, й інше для тих, хто не зареєструвався, не з'явився на військову службу за викликом або надавав консультації чи допомогу в ухиленні від призову.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/7366220/
detroytred
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