Успіх написав:Дуже всім дякую, що нарешті почали писати по суті👍 І я б з радістю зараз поліз у цю цікаву дискусію, та вже збираюсь їхати... Але правда на декілька годин... - останнім часом така в мене робота - вже рідше заступаю на декілька днів на чергування на вогневу. Переважно шморгаю туди-сюди на годинку-2-3-4, майже щодня 1-2-3рази на день.
Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.
Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно. До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).
І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.
Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН. Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
В сша по жребию шли во вьетнам, определялся по дате рождения (366 дней). Вытаскивали из лохатрона номер и родившиеся в этот день шли в армию.
demichh написав:В сша по жребию шли во вьетнам, определялся по дате рождения (366 дней). Вытаскивали из лохатрона номер и родившиеся в этот день шли в армию.
У 2СВ теж через жеребкування: *Для швидкого розширення збройних сил уряд поставив на військовий облік всіх чоловіків віком від 21 до 36 років, які мали право голосу, зокрема іноземців-резидентів.
Процедури обліку були перетворені урядом на буквально "масові заходи". В один день, 16 жовтня 1940 року, відбулася масова реєстрація – було зареєстровано 16 мільйонів осіб. Шляхом жеребкування визначалося, хто і в якому порядку буде призваний до війська.
Закон передбачав штраф у розмірі 10 тисяч доларів або 5 років ув'язнення, або і те, й інше для тих, хто не зареєструвався, не з'явився на військову службу за викликом або надавав консультації чи допомогу в ухиленні від призову. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/7366220/
Відкрила УП і читаю заголовок, що Петро Порошенко і "порохоботи" мають за все відповісти У 2014-2019 роках ми як влада відповідали за все. За трагедію Іловайська і Дебальцеве, хоч навіть нинішні на 100% "свої" прокурори визнали, що у вбивстві українських військових винні виключно Путін і його терористична армія. Сьогодні Україна чи не щодня зазнає втрат, рівних Іловайську, на жаль.
Ми відповідали за Мінські угоди, які дали нашим ЗСУ важливу тоді паузу зміцніти, переозброїтися і крок за кроком звільняти український Донбас.
Ми відповідали за звільнення полонених і звільнили тисячі. В гуманітарній групі на вимогу, в тому числі наших європейських партнерів, був Медведчук, але його не було в парламенті, і каналами тоді він не володів (окрім 25% Плюсів). Шістка Путіна. Але чим це відрізняється від нинішнього використання Абрамовича, гаманця Путіна, якого залучили до перемовин про звільнення наших? Сам Зеленський якось говорив, що готовий розмовляти хоч з чортом, аби витягти героїв.
Ми відповідали за Свинарчука, й Порошенку в розпал виборчої кампанії одягли на голову, що Свинарчук контрабандою за завищеними цінами купував якісь деталі для нашої старої ще радянської техніки. Полторак і Муженко яйця по 17 грн, слава Богу, не купували. Навпаки, вдалося ввести нову систему харчування в ЗСУ, нову форму і почати виробляти нову зброю.
Ми відповідали за свободу слова. Тому радянське УТ стало Суспільним і там йшли розслідування Бігуса і Ткача. Сьогодні там "марафон" і немає опозиції, але багато позаштатних радників і радниць ОП. За що живуть ці милі люди?
Ми відповідали за боротьбу з корупцією, тому створили антикорупційну інфраструктуру, а антикорупціонери щодня були в усіх ЗМІ. Сьогодні вони у владі й не дали жодного коментаря про Трубіцина, Сенниченка і Ко.
Ми відповідали за демократію, тому у ВР опозиція почувалася голосно і вільно, очолювала комітети й з ранку до вечора виступала на каналі Рада, в країні проходили мітинги та протести, хоч війна тривала.
Ми відповідали за моряків в Керченській протоці й протистояли спробам Путіна обмежити роботу наших портів. Хоч сьогодні в нас немає ніякого мореплавства в Азовському регіоні. А справа проти Порошенка за пасквілем Портнова про моряків – не закрита!
Ми відповідали за інтеграцію в ЄС і НАТО. Тому отримати безвіз, Угоду про асоціацію і внесли в Конституцію нашу стратегічну мету – членство в цих союзах. Сьогодні Арестович звинувачує Порошенка, що через НАТО почалася війна, а канал Рада розповідає, що це Зеленський у 2014-му році підписав Асоціацію.
Вже 4 роки ми в опозиції. Півтора року важкої війни. Але судячи з новин, ми й досі відповідаємо за все.
Так, як проєвропейська опозиція і державники, ми відповідаємо за демократичний контроль над владою, навіть в умовах воєнного стану, за збереження мінімальних демократичних свобод. І ставимося до цього відповідально.
Влада запустила ефективну технологію дискредитації та знецінення "Європейської Солідарності", єдиної парламентської партії, яка, окрім влади, залишається в українському політичному сегменті.
Ви теж помітили, що в певних шанованих волонтерів і ветеранів (я не ділю тих, хто пройшов фронт, за партійними прапорами), немає запитань до ОПЗЖ і Шуфрича, а також Баканова і Ко. Вони ні за що не повинні нести відповідальність. Тільки Порошенко.
Мета брудної кампанії очевидна. Армія, мова, віра – єдиний ідеологічний фундамент, на якому сьогодні можливо в Україні будувати державу!
Й ті, хто будуть новими "новими обличчями", вже почали цей політичний шлях. Не з критики тих, хто роками знущався з фундаменту державності, а з "порохоботів", які дозволяють собі мати критичне мислення. Нині в Україні це злочин.
V2 написав:Відкрила УП і читаю заголовок, що Петро Порошенко і "порохоботи" мають за все відповісти
Открыла УП, посмотрела статью Наема который из собственного опыта общения с агрессивной частью электората Порошенко попросил бывшего Президента обратиться к ним с просьбой быть помягче. И тут такое... Думаю вся коллегия УП тоже подофигела от потока мыслей "за всё" )