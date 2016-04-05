Додано: Чет 06 лип, 2023 23:42

Відкрила УП і читаю заголовок, що Петро Порошенко і "порохоботи" мають за все відповістиУ 2014-2019 роках ми як влада відповідали за все. За трагедію Іловайська і Дебальцеве, хоч навіть нинішні на 100% "свої" прокурори визнали, що у вбивстві українських військових винні виключно Путін і його терористична армія. Сьогодні Україна чи не щодня зазнає втрат, рівних Іловайську, на жаль.Ми відповідали за Мінські угоди, які дали нашим ЗСУ важливу тоді паузу зміцніти, переозброїтися і крок за кроком звільняти український Донбас.Ми відповідали за звільнення полонених і звільнили тисячі. В гуманітарній групі на вимогу, в тому числі наших європейських партнерів, був Медведчук, але його не було в парламенті, і каналами тоді він не володів (окрім 25% Плюсів). Шістка Путіна. Але чим це відрізняється від нинішнього використання Абрамовича, гаманця Путіна, якого залучили до перемовин про звільнення наших? Сам Зеленський якось говорив, що готовий розмовляти хоч з чортом, аби витягти героїв.Ми відповідали за Свинарчука, й Порошенку в розпал виборчої кампанії одягли на голову, що Свинарчук контрабандою за завищеними цінами купував якісь деталі для нашої старої ще радянської техніки. Полторак і Муженко яйця по 17 грн, слава Богу, не купували. Навпаки, вдалося ввести нову систему харчування в ЗСУ, нову форму і почати виробляти нову зброю.Ми відповідали за свободу слова. Тому радянське УТ стало Суспільним і там йшли розслідування Бігуса і Ткача. Сьогодні там "марафон" і немає опозиції, але багато позаштатних радників і радниць ОП. За що живуть ці милі люди?Ми відповідали за боротьбу з корупцією, тому створили антикорупційну інфраструктуру, а антикорупціонери щодня були в усіх ЗМІ. Сьогодні вони у владі й не дали жодного коментаря про Трубіцина, Сенниченка і Ко.Ми відповідали за демократію, тому у ВР опозиція почувалася голосно і вільно, очолювала комітети й з ранку до вечора виступала на каналі Рада, в країні проходили мітинги та протести, хоч війна тривала.Ми відповідали за моряків в Керченській протоці й протистояли спробам Путіна обмежити роботу наших портів. Хоч сьогодні в нас немає ніякого мореплавства в Азовському регіоні. А справа проти Порошенка за пасквілем Портнова про моряків – не закрита!Ми відповідали за інтеграцію в ЄС і НАТО. Тому отримати безвіз, Угоду про асоціацію і внесли в Конституцію нашу стратегічну мету – членство в цих союзах. Сьогодні Арестович звинувачує Порошенка, що через НАТО почалася війна, а канал Рада розповідає, що це Зеленський у 2014-му році підписав Асоціацію.Вже 4 роки ми в опозиції. Півтора року важкої війни. Але судячи з новин, ми й досі відповідаємо за все.Так, як проєвропейська опозиція і державники, ми відповідаємо за демократичний контроль над владою, навіть в умовах воєнного стану, за збереження мінімальних демократичних свобод. І ставимося до цього відповідально.Влада запустила ефективну технологію дискредитації та знецінення "Європейської Солідарності", єдиної парламентської партії, яка, окрім влади, залишається в українському політичному сегменті.Ви теж помітили, що в певних шанованих волонтерів і ветеранів (я не ділю тих, хто пройшов фронт, за партійними прапорами), немає запитань до ОПЗЖ і Шуфрича, а також Баканова і Ко. Вони ні за що не повинні нести відповідальність. Тільки Порошенко.Мета брудної кампанії очевидна. Армія, мова, віра – єдиний ідеологічний фундамент, на якому сьогодні можливо в Україні будувати державу!Й ті, хто будуть новими "новими обличчями", вже почали цей політичний шлях. Не з критики тих, хто роками знущався з фундаменту державності, а з "порохоботів", які дозволяють собі мати критичне мислення. Нині в Україні це злочин.Колись технологи цієї страшної технології розколу країни понесуть за все відповідальність.