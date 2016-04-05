RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4540454145424543
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:22

Українські Сили оборони зараз мають більше танків, ніж росія, пише (https://www.bloomberg.com/news/articles ... fresh-data) Bloomberg із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки та проєкту Oryx. Враховуючи переданий партнерами з початку повномасштабного вторгнення 471 танк, а також захоплені танки росіян, зараз в України їх близько 1 500 проти 987 до початку великої війни. Нападники ж із 24 лютого минулого року втратили майже дві третини своїх танків: якщо доти їх було 3 500, зараз ― 1 400. Щодо артилерії та ракетних систем залпового вогню, то розрив між росією та Україною тут теж скорочується ― при цьому в росії кількість цієї зброї зменшується, а в України зростає. Втім, тут значна перевага росіян поки що зберігається.

Зміни в балансі на користь України ще не означають автоматично переваги Києва, йдеться в публікації Bloomberg. Очевидно, що росіяни слабшають ― але зараз вони обороняються, тоді як ЗСУ в наступі потрібна значна перевага і в танках, і в інших видах зброї. Тож західні партнери мали би продовжити постачання такої зброї, підсумовує видання.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... fresh-data
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18182
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Справа не в тому, що він там "не бачить", а в тому, що він - яскравий приклад західних корисних ідіотів,

Таких ідіотів вистачає будь-де. Там найяскравіший - це Трамп, який обіцяє зупинити нашу війну за один день. Тільки Америка свою яскраву помилку вже не повторить, на відміну від нас...
lapay
 
Повідомлень: 13499
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:24

  V2 написав:
Ми відповідали


відповідали, відплвідали,... да так і не відповіли :oops:
vt313
 
Повідомлень: 205
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4540454145424543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1865)
07.07.2023 06:51
Ринок ОВДП (4936)
07.07.2023 01:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.