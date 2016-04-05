Українські Сили оборони зараз мають більше танків, ніж росія, пише (https://www.bloomberg.com/news/articles ... fresh-data) Bloomberg із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки та проєкту Oryx. Враховуючи переданий партнерами з початку повномасштабного вторгнення 471 танк, а також захоплені танки росіян, зараз в України їх близько 1 500 проти 987 до початку великої війни. Нападники ж із 24 лютого минулого року втратили майже дві третини своїх танків: якщо доти їх було 3 500, зараз ― 1 400. Щодо артилерії та ракетних систем залпового вогню, то розрив між росією та Україною тут теж скорочується ― при цьому в росії кількість цієї зброї зменшується, а в України зростає. Втім, тут значна перевага росіян поки що зберігається.
Зміни в балансі на користь України ще не означають автоматично переваги Києва, йдеться в публікації Bloomberg. Очевидно, що росіяни слабшають ― але зараз вони обороняються, тоді як ЗСУ в наступі потрібна значна перевага і в танках, і в інших видах зброї. Тож західні партнери мали би продовжити постачання такої зброї, підсумовує видання.