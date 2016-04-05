Які українські родовища захопила росія і чому відновити видобуток не вдасться навіть після звільнення



Україна втратила доступ до таких ресурсів, як нафта, газ, вугілля, сіль, залізна і титанова руда, золото, уран, граніт, марганець і літій – усе через агресію Росії.



Уже на початку 2023 року, коли російські сили захопили багатий на поклади солі Соледар, розташований поблизу Бахмута, з’явилися припущення про те, що ПВК «Вагнер», керівником якого є Євгеній Пригожин, зацікавлена в ресурсах. Агентство Reuters, посилаючись на представника адміністрації США, також писало про можливий інтерес росії до української солі та гіпсу.



Науковці стверджують, що в Україні містяться приблизно 120 видів корисних копалин, які мають промислове значення. Крім того, тут є родовища 21 рідкісноземельного елемента зі списку 30 речовин, визнаних Європейським Союзом як «критично» необхідні. Ці матеріали є важливими для розвитку «зеленої» енергетики. Серед них літій, кобальт, скандій, графіт, тантал, ніобій та інші.



Інститут геологічних наук НАН провів розрахунки, згідно з якими Україна втратила контроль над понад 700 родовищами з загальної кількості понад 2160. Це практично третина всіх родовищ, які розташовані на окупованих територіях або неподалік лінії фронту.



За роки незалежності Україна тільки почала освоювати запаси природного газу в Криму та південних областях. Його запаси оцінюються принаймні у 2-3 трильйони тонн, а запаси нафти з конденсатом – ще в один трильйон. Про це розповіла директорка Інституту геологічних наук, академікиня Стелла Шехунова.



Ці ресурси могли б забезпечити енергетичну незалежність країни та навіть створити нові можливості для експорту. За словами Шехунової, Україна могла б стати другою у Європі державою-експортеркою природного газу.



росія не тільки захопила родовища та свердловини, але й інфраструктуру, включаючи сховища, судна, підводні газогони, бурові установки з назвами «Таврида», «Сиваш» та платформи «Петро Годованець» і «Незалежність».



Найбільші втрати стосуються родовищ горючих корисних копалин, зокрема вуглеводнів та вугілля. Як зазначає Шехунова, майже чверть родовищ нафти та газу України розташовані на окупованих російською армією територіях. Однак ситуація з вугіллям ще гірша, оскільки Україна втратила контроль над 80% своїх вугільних родовищ.



Крім того, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що серед захоплених родовищ чверть державних вугільних шахт.



Поклади залізної руди в Україні вважаються найбільшими у світі, повідомляє директорка Інституту геологічних наук.



У 2014 році, у Криму були захоплені родовища Керченського залізорудного басейну, на яких базувався Керченський залізорудний комбінат.



У 2022 році росія також захопила родовища Білозерського та Приазовського залізорудних районів у Запорізькій і Донецькій областях. Запаси руди в Приазовському районі оцінюються в три мільярди тонн.



У 2014 році Україна втратила майже 100% доломітів для металургії, 100% карбонатної сировини для виробництва карбонату натрію, 90% пиляного каменю, понад 80% родовищ флюсової сировини, понад 95% родовищ вогнетривких глин, а також сировинну базу і комплекс з виробництва брому, оксиду магнію, соди, гафнію та інших продуктів.



На окупованих територіях розташовані родовища золота. Серед них є Бобриківське родовище на Луганщині, Сурожське поблизу Бердянська Запорізької області, а також кілька родовищ у Донецькій області.



Ситуація з сіллю є критичною. Україна раніше вважалася країною, що має достатні запаси кам’яної солі на багато років. На балансі держави є 15 родовищ, з яких третина має ліцензію. Однак, впродовж останніх десять років всі потреби задовольнялися силами Артемівського родовища в Соледарі. Ще до окупації видобуток солі у Соледарі припинили, що призвело до дефіциту.



Зараз лише одне родовище – Дрогобицьке на Львівщині – постачає сіль на внутрішній ринок, розповідає Шехунова. Унікальне Солотвинське родовище на Закарпатті було затоплене внаслідок прориву води у 2010 році.



Україна традиційно вважалася країною з великими запасами марганцю, який є важливим для металургійної промисловості. На окупованих територіях перебуває Велико-Токмацьке родовище марганцевих руд у Запорізькій області.



Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині, де відбувається видобуток марганцю, постійно перебувають під обстрілами.



За даними уряду, запаси літію в Україні оцінюються приблизно в 500 тисяч тонн. Хоча видобуток ще не був налагоджений, раніше існували плани в цьому напрямку.



росія окупувала щонайменше два родовища літію: Шевченківське в Донецькій області та родовище комплексних руд Крута Балка в районі Бердянська. Україні залишаються під контролем рудопрояви літію на Кіровоградщині.



Для росії літій дуже важливий, оскільки на її території його не видобувають. Ще рік тому представник мінпромторгу рф, Владислав Демидов, вважав літій «гігантською» проблемою для росії, оскільки Аргентина та Чилі зупинили експорт, а єдиним постачальником залишалася Болівія.



росія також імпортує каолін, а до війни Україна була на першому місці серед постачальників. Зараз родовища в Донецькій області під контролем окупантів, і вони висловлюють плани відновити видобуток.



До початку війни Україна входила до десятки найбільших країн-виробників урану.



Найбільші родовища розташовані на підконтрольній території в Кіровоградській області. Якби росії вдалося окупувати найбільше в Європі родовище урану, це значно зміцнило б її позиції на ринку ядерного палива.



Упродовж багатьох років Україна продавала свою руду в росію за низькою ціною, отримуючи ядерне паливо для атомних електростанцій. З самого початку незалежності були плани побудувати заводи з перероблювання руди та виробництва палива, що допомогло б зменшити залежність від російських виробників.



