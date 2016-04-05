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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:55
а тим часом про те як чому яйця по 17 грн.
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flyman
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:44
Niro написав:
Цікаво, скільки це "неначасі" тут протримається?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:23
Starikan написав:
Справа не в тому, що він там "не бачить", а в тому, що він - яскравий приклад західних корисних ідіотів, які приклали всі зусилля для вставання з колін ядерної рашки з десятками тисяч танків та арти, з сотнями воєнних заводів, з величезною армією. Недарма він похвалявся знайомством з путіним ще при єльцині, що допомогло йому замутити якійсь свій бізнесок.
Хоча правило Даннінга про будь-який злочин капіталу за 300% прибутку ніхто ніколи не відмінить.
Ну я вже писав що : Велич путіна = велич СРСР + брехня(пропаганда) путіна.
Саме тому ці західні корисні ідіоти так "величають" путіна.
Думаю бунт Пригожина був для них таким собі шоком, не очікували вони що путін такий слабкий.
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andrijk777
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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