Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:44
Niro написав:
Цікаво, скільки це "неначасі" тут протримається?
Schmit
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:23
Starikan написав:
Справа не в тому, що він там "не бачить", а в тому, що він - яскравий приклад західних корисних ідіотів, які приклали всі зусилля для вставання з колін ядерної рашки з десятками тисяч танків та арти, з сотнями воєнних заводів, з величезною армією. Недарма він похвалявся знайомством з путіним ще при єльцині, що допомогло йому замутити якійсь свій бізнесок.
Хоча правило Даннінга про будь-який злочин капіталу за 300% прибутку ніхто ніколи не відмінить.
Ну я вже писав що : Велич путіна = велич СРСР + брехня(пропаганда) путіна.
Саме тому ці західні корисні ідіоти так "величають" путіна.
Думаю бунт Пригожина був для них таким собі шоком, не очікували вони що путін такий слабкий.
andrijk777
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:13
fler написав: stm написав:
Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.
Ето другоє (с)
У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.
(((
хибне ствердження...
Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ua/news/3429496/mino ... o_shabunin
jump
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:33
jump написав: fler написав: stm написав:
Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.
Ето другоє (с)
У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.
(((
хибне ствердження...
Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ua/news/3429496/mino ... o_shabunin
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?
andrijk777
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:49
andrijk777 написав:
[
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?
Всё расписано ещё с конца мая. Есть названия госкомпаний, которые взяли оплату за импорт вооружения, но решили просто вывести деньги.
hume
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52
hume написав: andrijk777 написав:
[
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?
Всё расписано ещё с конца мая. Есть названия госкомпаний, которые взяли оплату за импорт вооружения, но решили просто вывести деньги.
Що значить "решили просто вывести деньги"? Куди вивести? Хто "рішив"?
andrijk777
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:00
andrijk777 написав:
Що значить "решили просто вывести деньги"? Куди вивести?
Очевидно за преды Украины, якобы чтоб купить оружие. Там целая история с судами, то есть некоторые судебные иски были поданы задолго до мая.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7403738/
hume
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