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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4540454145424543
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:23

  Starikan написав:Справа не в тому, що він там "не бачить", а в тому, що він - яскравий приклад західних корисних ідіотів, які приклали всі зусилля для вставання з колін ядерної рашки з десятками тисяч танків та арти, з сотнями воєнних заводів, з величезною армією. Недарма він похвалявся знайомством з путіним ще при єльцині, що допомогло йому замутити якійсь свій бізнесок.
Хоча правило Даннінга про будь-який злочин капіталу за 300% прибутку ніхто ніколи не відмінить.

Ну я вже писав що : Велич путіна = велич СРСР + брехня(пропаганда) путіна.
Саме тому ці західні корисні ідіоти так "величають" путіна.
Думаю бунт Пригожина був для них таким собі шоком, не очікували вони що путін такий слабкий.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:13

  fler написав:
  stm написав:Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.

Ето другоє (с) У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.(((


хибне ствердження...

Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ua/news/3429496/mino ... o_shabunin
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:33

  jump написав:
  fler написав:
  stm написав:Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.

Ето другоє (с) У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.(((


хибне ствердження...

Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ua/news/3429496/mino ... o_shabunin

Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:49

  andrijk777 написав:[
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?

Всё расписано ещё с конца мая. Есть названия госкомпаний, которые взяли оплату за импорт вооружения, но решили просто вывести деньги.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52

  hume написав:
  andrijk777 написав:[
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?

Всё расписано ещё с конца мая. Есть названия госкомпаний, которые взяли оплату за импорт вооружения, но решили просто вывести деньги.

Що значить "решили просто вывести деньги"? Куди вивести? Хто "рішив"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:00

  andrijk777 написав:Що значить "решили просто вывести деньги"? Куди вивести?

Очевидно за преды Украины, якобы чтоб купить оружие. Там целая история с судами, то есть некоторые судебные иски были поданы задолго до мая.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7403738/
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:14

  andrijk777 написав:
  hume написав:
  andrijk777 написав:[
Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?

Всё расписано ещё с конца мая. Есть названия госкомпаний, которые взяли оплату за импорт вооружения, но решили просто вывести деньги.

Що значить "решили просто вывести деньги"? Куди вивести? Хто "рішив"?



На 8-40
П.С
Такі питання задавайте СБУ.
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров.
Может, freeze уточнит, если будет время и желание.

Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод.
Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дали два дня отпуска по семейным. Собрались втроём ночью выехать на авто в Одессу. Но прилетело, совсем рядом, все стекла кроме лобового рассыпались. Сейчас замотали все скотчем и пленкой, вид авто как из постакалипса, решили всё таки выдвигаться.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:37

  maza5 написав:Такі питання задавайте СБУ.

Це питання не СБУ а прямо Зеленському. Питання крадіжки 1 лярда доларів має бути під контролем Зеленського 100%.
Якщо це це все правда, а не фантазії звичайно.
andrijk777
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