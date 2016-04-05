Starikan написав:Справа не в тому, що він там "не бачить", а в тому, що він - яскравий приклад західних корисних ідіотів, які приклали всі зусилля для вставання з колін ядерної рашки з десятками тисяч танків та арти, з сотнями воєнних заводів, з величезною армією. Недарма він похвалявся знайомством з путіним ще при єльцині, що допомогло йому замутити якійсь свій бізнесок. Хоча правило Даннінга про будь-який злочин капіталу за 300% прибутку ніхто ніколи не відмінить.
Ну я вже писав що : Велич путіна = велич СРСР + брехня(пропаганда) путіна. Саме тому ці західні корисні ідіоти так "величають" путіна. Думаю бунт Пригожина був для них таким собі шоком, не очікували вони що путін такий слабкий.
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров. Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод. Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.
Дали два дня отпуска по семейным. Собрались втроём ночью выехать на авто в Одессу. Но прилетело, совсем рядом, все стекла кроме лобового рассыпались. Сейчас замотали все скотчем и пленкой, вид авто как из постакалипса, решили всё таки выдвигаться.