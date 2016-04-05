Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн — це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров. Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод. Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.
Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
freeze написав:Дали два дня отпуска по семейным. Собрались втроём ночью выехать на авто в Одессу. Но прилетело, совсем рядом, все стекла кроме лобового рассыпались. Сейчас замотали все скотчем и пленкой, вид авто как из постакалипса, решили всё таки выдвигаться
от моей машины в 30 метрах был прилёт из миномета, оторвало задний бампер, в салоне отпал потолок и все что крепится к нему, с заднего окна отпал стоп, стрелка уровня топлива сошла с ума и живёт свой жизнью. Все окна тонированные им ничего, кроме лобового оно покрылось паутиной. В квартирах в 10 метрах от моего авто окна вынесло и рамы погнуло как раз на 1х этажах.
Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
може покажете, де саме звинувачують солдата? Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці. Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров. Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод. Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.
Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
якщо дивилися відео, то там 14 мостів до Херсона, 11 мостів до Н.Каховки і ні просто проїхалися з вітерцем від Джанкоя. А винен стрілочник.
Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
може покажете, де саме звинувачують солдата? Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці. Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем.
thenewepic , південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня? Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Треба все узбережжя було тоді укріплювати і насичувати військами. І технікою!! Та ще і тил щоб не пустий!!!! Не було нічого цього. Нічим! Всі розумні книжки по військову оперативному мистецтву кажуть : країну такого розміру , як наша, та ще і з таким периметром ворогів (все крім західного кордону) неможливо обороняти тими 200 тисяч, що були.
Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
може покажете, де саме звинувачують солдата? Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці. Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.