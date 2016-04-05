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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4542454345444545>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:40

Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн — це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-mino ... kh-hriven/
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:43

  freeze написав:
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров.
Может, freeze уточнит, если будет время и желание.

Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод.
Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.


Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51

  freeze написав:Дали два дня отпуска по семейным. Собрались втроём ночью выехать на авто в Одессу. Но прилетело, совсем рядом, все стекла кроме лобового рассыпались. Сейчас замотали все скотчем и пленкой, вид авто как из постакалипса, решили всё таки выдвигаться
от моей машины в 30 метрах был прилёт из миномета, оторвало задний бампер, в салоне отпал потолок и все что крепится к нему, с заднего окна отпал стоп, стрелка уровня топлива сошла с ума и живёт свой жизнью. Все окна тонированные им ничего, кроме лобового оно покрылось паутиной. В квартирах в 10 метрах от моего авто окна вынесло и рамы погнуло как раз на 1х этажах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:11

  Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

може покажете, де саме звинувачують солдата?
Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці.
Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?»
І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:17

  Slon_Nosov написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров.
Может, freeze уточнит, если будет время и желание.

Теоретически нельзя придраться к вновь появившимся показаниям по мосту Чонгар. Действительно саперы устанавливают, а затем передают МВЗ частям охраняющим объект, не саперам. Действительно могли при обстреле перебить провод.
Но остаются смутные терзания почему на таком мега важном объекте не были продуманы резервные способы подрыва. А они есть.


Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

якщо дивилися відео, то там 14 мостів до Херсона, 11 мостів до Н.Каховки і ні просто проїхалися з вітерцем від Джанкоя. А винен стрілочник.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:20

  thenewepic написав:
  Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

може покажете, де саме звинувачують солдата?
Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці.
Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?»
І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.

якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:21

thenewepic , південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня?
Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Треба все узбережжя було тоді укріплювати і насичувати військами. І технікою!! Та ще і тил щоб не пустий!!!! Не було нічого цього. Нічим!
Всі розумні книжки по військову оперативному мистецтву кажуть : країну такого розміру , як наша, та ще і з таким периметром ворогів (все крім західного кордону) неможливо обороняти тими 200 тисяч, що були.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:27

  thenewepic написав:
  Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

може покажете, де саме звинувачують солдата?
Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці.
Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?»
І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00&t=3s
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар


а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:35

  Faceless написав:
ЛАД написав:..............
И в тот день, 4 ноября 2021 года в польской армии было 42 тыс. солдат

И это в глубоко антироссийской Польше.
Интересно, как на этом фоне выглядят претензии наших доморощенных экспертов о слабой подготовке к войне Украины.

А скільки треба було?
У Поляків спільний кордон тільки з російським Кенігсбергом, що є ізольованим.

Ну да.
И Литва с Латвией послужат сильной защитой. :)
С могучими армиями в 22 и 16,7 тыс. человек.
Это кроме границы с Беларусью, о чём написал Denik.
ЛАД
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