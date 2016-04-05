Niro написав:Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн — це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.
На май было интересное сравнение на сумму 8,9 млрд. Это чтоб все понимали какой беспредел у нас с коррупцией. ---- Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які "засвітили" в реєстрі – 8,9 мільярда гривень.
Для порівняння – стільки ж фонд "Повернись живим" (близько 6,6 мільярда) та Фонд Порошенка (понад 2 мільярди) зібрали разом за 9 років війни, починаючи з 2014-го.----
thenewepic написав:Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
Когда было раннее АТО у меня знакомый находился в составе военных, которые находились в районе перешейка. Так что до заморозки АТО там находились некоторые военные соединения.
В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями.