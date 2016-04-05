Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:36

flyman написав: якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем. якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем.

Hotab написав: Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко.

Frez написав: https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00&t=3s

Letusrock написав: а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми" а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"

hume написав: В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями. В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями.

не треба іронізувати. Нормально організованої оборони там ніколи не було, як я розумію.а які інженерні споруди були зведені на перешийку? Ніхто не каже, щоб там просто розмістити військових в палатках. На кордоні з ОРДЛО були зведені необхідні інженерні споруди, адже чому та ж Авдіївка досі не взята? Лише тому, що там десятки тисяч наших солдат у чистому полі? Так іна преешийку можна було зробити те саме. Не просто замінувати мости, а створити цілі мінні загородження, нарити окопів, окопати важку техніку, артилерію. Тоді, в разі нападу, був би часорганізувати оборону трохи далі.сорі, у мене на цього пристосуванця алергія, не зможу все відео глянути. В перших хвилинах він говорить, що перед вторгненням були відведені війська з перешийку? Я так розумію, це робилося, щоб не підставляти під обстріли війська на перешийку. Але якби там була зведена оборонна інфраструктура, чи не були б ці війська захищенішими? Може і відводити всіх не треба було. Частина залишилась би і тримала оборону певний час.ті, хто говорить про зраду у вищих ешелонах, кого саме мають на увазі? Очевидно, що плану оборони півдня не було, тому чисто технічне питання про Чонгар не має сенсу. Якби мости там вибухнули, то нічого б не змінилося все одно, бо не було кому стояти за цими мостами і захищати територію. Тому я і кажу, що треба задавати питання ширше, а не зациклюватися на мостах на перешийку. А "ширше питання" полягає в тому, що як взагалі можна було захистити перешийки в ситуації, коли там було рівне поле, ніяких оборонних споруд, ніяких захищених артилерійських позицій?абсолютно в яблучко!