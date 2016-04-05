Niro написав:Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн — це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.
На май было интересное сравнение на сумму 8,9 млрд. Это чтоб все понимали какой беспредел у нас с коррупцией. ---- Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які "засвітили" в реєстрі – 8,9 мільярда гривень.
Для порівняння – стільки ж фонд "Повернись живим" (близько 6,6 мільярда) та Фонд Порошенка (понад 2 мільярди) зібрали разом за 9 років війни, починаючи з 2014-го.----
thenewepic написав:Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
Когда было раннее АТО у меня знакомый находился в составе военных, которые находились в районе перешейка. Так что до заморозки АТО там находились некоторые военные соединения.
В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями.
Hotab написав:thenewepic , південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня? Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Треба все узбережжя було тоді укріплювати і насичувати військами. І технікою!! Та ще і тил щоб не пустий!!!! Не було нічого цього. Нічим! Всі розумні книжки по військову оперативному мистецтву кажуть : країну такого розміру , як наша, та ще і з таким периметром ворогів (все крім західного кордону) неможливо обороняти тими 200 тисяч, що були.
Я ж таку саме думку писав. Під час завершення будівництва кримського мосту треба було створювати в усіх +- ключових містах півдня хоча б якісь батальйони: Антонівка, Олешки, Нова Каховка, Козацьке, Новоолексіївка, Мелітополь, Новобогданівка, Токмак, Приазовське, Приморськ, Бердянськ, Оріхів, Пологи, Кам'янка. Тоді б орки застрягли б в дуже нудних міських боях, а не каталися б колонами. За цей би час купа народу встигла записатися в якесь ТрО Херсона і отримати зброю.
Але якщо ми повернемося десь у 2018 рік - чим займалося суспільство: через скарги на комфорт пасажирів Уклон відмовився від Ланосів. Про збільшення податків для використання їх на оборону годі було й говорити...
Hotab написав:південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня?
Якісь укріплення побудували при папірєдніках, в основному понаривали шось схоже на рви, але траси в гарному стані, крім Перекоп-Чаплинка, шо для БТР не проблема. Мости. Не був підірваний жоден. Замість будівництва укріплень "ми" відремонтували дорогу до КПП Каланчак та запустили Шатли. https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884- ... adminmezhi
Ще багато інших питань, які особисто я показував факти та задавав відповідній службі(зустрічався, писав листи) по ТП "Перекоп", яку ми живили нашою електрикою, по наповненню водою накопичувача біля Червоного Чабана(Преображенки), по надходженню ільменіту на Тітан за схемою Іршанський ГЗК-Одеса...Керч-Перекоп, поставка будівельних матеріалів для будівництва мосту та траси Тавріда.
Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
може покажете, де саме звинувачують солдата? Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці. Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
flyman написав:якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем.
не треба іронізувати. Нормально організованої оборони там ніколи не було, як я розумію.
Hotab написав:Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко.
а які інженерні споруди були зведені на перешийку? Ніхто не каже, щоб там просто розмістити військових в палатках. На кордоні з ОРДЛО були зведені необхідні інженерні споруди, адже чому та ж Авдіївка досі не взята? Лише тому, що там десятки тисяч наших солдат у чистому полі? Так іна преешийку можна було зробити те саме. Не просто замінувати мости, а створити цілі мінні загородження, нарити окопів, окопати важку техніку, артилерію. Тоді, в разі нападу, був би час організувати оборону трохи далі.
сорі, у мене на цього пристосуванця алергія, не зможу все відео глянути. В перших хвилинах він говорить, що перед вторгненням були відведені війська з перешийку? Я так розумію, це робилося, щоб не підставляти під обстріли війська на перешийку. Але якби там була зведена оборонна інфраструктура, чи не були б ці війська захищенішими? Може і відводити всіх не треба було. Частина залишилась би і тримала оборону певний час.
Letusrock написав:а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"
ті, хто говорить про зраду у вищих ешелонах, кого саме мають на увазі? Очевидно, що плану оборони півдня не було, тому чисто технічне питання про Чонгар не має сенсу. Якби мости там вибухнули, то нічого б не змінилося все одно, бо не було кому стояти за цими мостами і захищати територію. Тому я і кажу, що треба задавати питання ширше, а не зациклюватися на мостах на перешийку. А "ширше питання" полягає в тому, що як взагалі можна було захистити перешийки в ситуації, коли там було рівне поле, ніяких оборонних споруд, ніяких захищених артилерійських позицій?
hume написав:В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями.