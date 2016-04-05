https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00 Тут мужик розказує пару дивних фактів: 1) зе з дєрмаком щось таки розмінували та зняли укріпрайони на півдні бо вони навіть цим хизувались в 2020, 2021 та 2022 а зараз роблять вигляд що нічого не було 2) бригади були відкликані якраз перед повномасштабним вторгненням, коли не було воєнного стану. Це міг зробити тільки верховний (зє) або міністр оборони, рєзніков (якого поставив зє) 3) з гостомеля були відкликані військові частини, а на розтерзання була сотня чи то нацгвардії чи курсантів. 4) Був наказ зє перекинути бригади, які захищали харків на донбас, але Залужний виконував його не поспішаючи, чим урятував тисячі життів харків'янам
Є ще багато опосередкованих фактів, як наприклад не підривати мости в Херсоні, Києві а тільки десь біля Миколаєва, що відрізало б зсу від основної дороги з Миколаєва на схід та південь.
Подоляк проговорився, відповідаючи, казав "ми ж не думали що вони окажуться звірами тому й наказали не підривати антонівський міст".
Ще цікавий момент, що зє встановив воєнний стан тільки о 10:00 24.02, тому Залужний та ЗСУ не розпоряджалися військами до цього часу. Хоча воєнний стан завжди застосовують перед можливим вторгненням, для того щоб армія могла підготуватись та прийти на позиції.
Совпадєніє? Не думаю.
І це все при тому, що за пів року США, Великобританія, Німеччина попереджала про війну, а керівник ЦРУ особисто приїздив у Київ і розказав головні напрямки вторгнення. Про Гостомель навіть на публіку вже вийшло.
Тож замість підготовки до оборони зє готував всіх до шашликів і здачі країни. Нам пощастило, що Залужний та ЗСУ ціною героїзму та величезних втрат втримали ситуацію. Але тепер, щоб відбити захоплене буде багато втрат, бо чомусь пуйло наказв замінувати, а не розмінувати все. І за пару міяців варавари пуйла замінували все. В зє було пів року, тож питання до зє.
Востаннє редагувалось Niro в П'ят 07 лип, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:якраз була ешелована оборона, тільки винен Порошенко, який зняв частини і лишився буквально 1 солдат з кабелем.
не треба іронізувати. Нормально організованої оборони там ніколи не було, як я розумію.
Hotab написав:Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко.
а які інженерні споруди були зведені на перешийку? Ніхто не каже, щоб там просто розмістити військових в палатках. На кордоні з ОРДЛО були зведені необхідні інженерні споруди, адже чому та ж Авдіївка досі не взята? Лише тому, що там десятки тисяч наших солдат у чистому полі? Так іна преешийку можна було зробити те саме. Не просто замінувати мости, а створити цілі мінні загородження, нарити окопів, окопати важку техніку, артилерію. Тоді, в разі нападу, був би час організувати оборону трохи далі.
сорі, у мене на цього пристосуванця алергія, не зможу все відео глянути. В перших хвилинах він говорить, що перед вторгненням були відведені війська з перешийку? Я так розумію, це робилося, щоб не підставляти під обстріли війська на перешийку. Але якби там була зведена оборонна інфраструктура, чи не були б ці війська захищенішими? Може і відводити всіх не треба було. Частина залишилась би і тримала оборону певний час.
Letusrock написав:а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"
ті, хто говорить про зраду у вищих ешелонах, кого саме мають на увазі? Очевидно, що плану оборони півдня не було, тому чисто технічне питання про Чонгар не має сенсу. Якби мости там вибухнули, то нічого б не змінилося все одно, бо не було кому стояти за цими мостами і захищати територію. Тому я і кажу, що треба задавати питання ширше, а не зациклюватися на мостах на перешийку. А "ширше питання" полягає в тому, що як взагалі можна було захистити перешийки в ситуації, коли там було рівне поле, ніяких оборонних споруд, ніяких захищених артилерійських позицій?
hume написав:В любом случае без подготовленных оборонительных позиций и тотального минированияони они были бы хорошими мишенями.
абсолютно в яблучко!
іронізуєте ви тут, як писав Хотаб, що абюзить і харасить "па пріколу", а вам хіхі, хаха..., орки тупі, паржом з відосіка, акапалися - значить труси, гагага, ржунімагу, лоли і лулз і сто піцот смайліков ... а хто це там на верху, про кого це намікають, айайяй, качають лодку, неначасі?
а можна дізнатися, де написано, що по лендлізу нам би давали все що захочемо і в необмеженій кількості?
hume написав:Флай, не ищи заговоры
а він не зможе. Існують дослідження, що показують, що якщо людина вірить в одну якусь конспірологічну теорію, то вона з більшою ймовірністю повірить і в іншу, на зовсім іншу тему.
робяти, якщо розміщаю відео, то не значить, що то мій ідол, я йому покланяюсь і ППКС, с той сєкти і рептлоіди, заговіри, франмазони, саєнтісти і бігфути... одним словом не там шукаєте чорну кошку і охотите вєдьмов... єто просто інхфармація, как казав вєлікій Маск со світером за куліярд.
"якщо пише хюм москальскою то він москаль", це дурня, нє, чи іпсо? у вас дах їде?
з.і. альтерего хотаба?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Niro написав:https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00 Тут мужик розказує пару дивних фактів:... Совпадєніє? Не думаю.
Ну, якщо мужик розказує (насправді видно, що читає текст), ще й на Ютубі, то точно треба вірити! Навіщо нам докази? Хіба можуть бути сумніви, що мужик виконує чиєсь завдання за гроші чи хоче на вибори? Ні-ні! Ясно ж, як білий день - у мужика душа болить за країну, тому він не в окопі (як був Луценко, наприклад), а висловлюється проти головнокомандувача
Niro написав:https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00 Тут мужик розказує пару дивних фактів: 1) зе з дєрмаком щось таки розмінували та зняли укріпрайони на півдні бо вони навіть цим хизувались в 2020, 2021 та 2022 а зараз роблять вигляд що нічого не було 2) бригади були відкликані якраз перед повномасштабним вторгненням, коли не було воєнного стану. Це міг зробити тільки верховний (зє) або міністр оборони, рєзніков (якого поставив зє) 3) з гостомеля були відкликані військові частини, а на розтерзання була сотня чи то нацгвардії чи курсантів. 4) Був наказ зє перекинути бригади, які захищали харків на донбас, але Залужний виконував його не поспішаючи, чим урятував тисячі життів харків'янам
Є ще багато опосередкованих фактів, як наприклад не підривати мости в Херсоні, Києві а тільки десь біля Миколаєва, що відрізало б зсу від основної дороги з Миколаєва на схід та південь.
Подоляк проговорився, відповідаючи, казав "ми ж не думали що вони окажуться звірами тому й наказали не підривати антонівський міст".
Ще цікавий момент, що зє встановив воєнний стан тільки о 10:00 24.02, тому Залужний та ЗСУ не розпоряджалися військами до цього часу. Хоча воєнний стан завжди застосовують перед можливим вторгненням, для того щоб армія могла підготуватись та прийти на позиції.
Совпадєніє? Не думаю.
І це все при тому, що за пів року США, Великобританія, Німеччина попереджала про війну, а керівник ЦРУ особисто приїздив у Київ і розказав головні напрямки вторгнення. Про Гостомель навіть на публіку вже вийшло.
Тож замість підготовки до оборони зє готував всіх до шашликів і здачі країни. Нам пощастило, що Залужний та ЗСУ ціною героїзму та величезних втрат втримали ситуацію. Але тепер, щоб відбити захоплене буде багато втрат, бо чомусь пуйло наказв замінувати, а не розмінувати все. І за пару міяців варавари пуйла замінували все. В зє було пів року, тож питання до зє.
Надіюсь, це була просто некомпетентність, бо інакше це....
Niro написав:https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00 Тут мужик розказує пару дивних фактів:... Совпадєніє? Не думаю.
Ну, якщо мужик розказує (насправді видно, що читає текст), ще й на Ютубі, то точно треба вірити! Навіщо нам докази? Хіба можуть бути сумніви, що мужик виконує чиєсь завдання за гроші чи хоче на вибори? Ні-ні! Ясно ж, як білий день - у мужика душа болить за країну, тому він не в окопі (як був Луценко, наприклад), а висловлюється проти головнокомандувача
flyman написав:робяти, якщо розміщаю відео, то не значить, що то мій ідол, я йому покланяюсь і ППКС, с той сєкти і рептлоіди, заговіри, франмазони, саєнтісти і бігфути... одним словом не там шукаєте чорну кошку і охотите вєдьмов...
Якщо ти розміщаєш відео це означає що ти з ним згідний(поділяєш думку автора). Інакше навіщо ти розміщаєш відео? Для срачу чи по приколу?
flyman написав:робяти, якщо розміщаю відео, то не значить, що то мій ідол, я йому покланяюсь і ППКС, с той сєкти і рептлоіди, заговіри, франмазони, саєнтісти і бігфути... одним словом не там шукаєте чорну кошку і охотите вєдьмов...
Якщо ти розміщаєш відео це означає що ти з ним згідний(поділяєш думку автора). Інакше навіщо ти розміщаєш відео? Для срачу чи по приколу?
ще раз, якщо хто пише мовою, то він що орк? чи пише для срачу, чи по приколу?
тут віталіану закидували, що якщо він постить із русотелеграм каналів, то він зрадний зрадник
а ті що дивилися розміши коміка хоть одним оком, то зазомбовані в секту 73%
як все запущено
рік тому з кожного утюга "лендліз", і ? пару тижнів 50ярдів домоги від ЄС? і ? ще раніше 2-3 тижня? і? память як в гупій?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.