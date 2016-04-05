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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4545454645474548>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:11

Ватсон без трубки уже не мог )))

flyman

як писав Хотаб, що абюзить і харасить






альтерего хотаба?



Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом… :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:19

  Hotab написав:Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:24

Виталик - с̶т̶а̶р̶ы̶й̶ ̶н̶и̶щ̶и̶й заработавший ревнивец

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.

Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:29

  Hotab написав:подумает что у меня к нему серьезные намерения
где ты а где серьезные намерения?
  Hotab написав:а чтоб доминировали.
вот и поучишься этому заодно, а то привык, что все кому не лень доминируют над тобой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:34

  vitaliian написав:
  Hotab написав:подумает что у меня к нему серьезные намерения
где ты а где серьезные намерения?.



Зображення


привык, что все кому не лень доминируют над тобой.


Мощно! :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:39

  Hotab написав:Мощно! :D
ок, исправил. "привык, что все кому не лень МОЩНО доминируют над тобой."
пробиваешь меня со своим мухой на романтику
Так много чувств, но не те
Зависли будто в игре
Я отключил VPN
Не стоит ждать happy end
Лови последний момент
Ты drama queen, но я не верю тебе
Только слёзы на щеках
Отпечатки на губах
Ты со мной, но лишь во снах
Твои грустные глаза
Снова ищут не меня
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:49

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Мощно! :D
ок, исправил. "привык, что все кому не лень МОЩНО доминируют над тобой."



Чим довше ти безробітний другим номером після дружини , ти більше у тебе буде таких віршів. І меду в житті.

Зображення

:lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ого що тут витворяєте)))
Шалунішки :mrgreen:

А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?

Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...

Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?

Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)

То сенс суперечок?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:58

  Успіх написав:Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)

То сенс суперечок?

Тобто для вас що Янукович що Порошенко - пофіг, всі вони одинакові?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:59

  Hotab написав:Чим довше ти безробітний другим номером після дружини , ти більше у тебе буде таких віршів. І меду в житті.
а ты не дурак)
vitaliian
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