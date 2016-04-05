Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:11
flyman
як писав Хотаб, що абюзить і харасить
альтерего хотаба?
Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом…
Hotab
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:19
Hotab написав:
Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.
vitaliian
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:24
vitaliian написав: Hotab написав:
Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.
Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.
Hotab
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:29
Hotab написав:
подумает что у меня к нему серьезные намерения
где ты а где серьезные намерения?
Hotab написав:
а чтоб доминировали.
вот и поучишься этому заодно, а то привык, что все кому не лень доминируют над тобой.
vitaliian
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:34
vitaliian написав: Hotab написав:
подумает что у меня к нему серьезные намерения
где ты а где серьезные намерения?.
привык, что все кому не лень доминируют над тобой.
Мощно!
Hotab
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:39
Hotab написав:
Мощно!
ок, исправил. "привык, что все кому не лень
МОЩНО
доминируют над тобой."
пробиваешь меня со своим мухой на романтику
Так много чувств, но не те
Зависли будто в игре Я отключил VPN Не стоит ждать happy end Лови последний момент Ты drama queen, но я не верю тебе Только слёзы на щеках Отпечатки на губах Ты со мной, но лишь во снах Твои грустные глаза Снова ищут не меня
vitaliian
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:49
vitaliian написав: Hotab написав:
Мощно!
ок, исправил. "привык, что все кому не лень
МОЩНО
доминируют над тобой."
Чим довше ти безробітний другим номером після дружини , ти більше у тебе буде таких віршів. І меду в житті.
Hotab
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:50
Ого що тут витворяєте)))
Шалунішки
А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?
Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...
Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?
Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)
То сенс суперечок?
Успіх
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:58
Успіх написав:
Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)
То сенс суперечок?
Тобто для вас що Янукович що Порошенко - пофіг, всі вони одинакові?
andrijk777
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:59
Hotab написав:
Чим довше ти безробітний другим номером після дружини , ти більше у тебе буде таких віршів. І меду в житті.
а ты не дурак)
vitaliian
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