Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:00
Успіх написав:
А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?
Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...
Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?
Різниця є велика.
Ти сам агитував за Зеленського, аж зі штанів випригував
ДумайТЕ! БагатійТЕ! - це все твоє
Так топив за ЗЕ!, так топив за ЗЕ!
А тобі казали, що таке Зеленський, тебе попереджали
А тепер ти робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали, а не ти сам
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:07
Hotab написав: vitaliian написав: Hotab написав:
Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.
Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.
Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117
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flyman
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:10
Успіх написав:
Ого що тут витворяєте)))
Шалунішки
А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?
Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...
Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?
Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)
То сенс суперечок?
Є так званий "bare minimum" (мінімальний мінімум), нижче якого падала планка в "Я" і "З", інші "тримали еквілібріум"
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flyman
в П'ят 07 лип, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:11
Ну і повертаючись до вчорашньої теми...
Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної) Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо. Тому треба вибрати "здоровших" серед тих всіх тилових-непридатних, в тому числі цілком здорових ухилянтів)) - і створити певний резерв, з якого... А далі думаємо/вибираємо/і шліфуємо найкращий варіант: 1. 3міс служиш - 12років вдома 2. 6міс служиш - 6років дома 3. Рік служиш - рік вдома 4. Півроку служиш - півроку вдома Якщо неподобається жоден варіант - то, будь ласка, накидайте своїх 2-3варіанти? Ні, ну от чесно - не може бути так, що одні по окопах сніг/дощ/спека... і ще в будь-який момент може прилетіти щось на голову, чи поруч... А інші по кафешках/ресторанах у Львові і по Закарпатті/Карпатах в колибах і басейнах "втомлюються від війни"? Тож, давайте свої варіанти - конструктивно обговоримо - "як краще?"
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в П'ят 07 лип, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:11
flyman написав:
Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117
курс молодого бойца. мало кто его выдержал... RIP
vitaliian
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:12
flyman написав: Hotab написав: vitaliian написав:
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.
Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.
Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117
Я для твого блога знайшов обкладинку.
https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
Щодо касетних боєприпасів, що ми отримаємо скоро.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... Y92dXknt2E
Hotab
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