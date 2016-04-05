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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4545454645474548
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:00

  Успіх написав:А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?

Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...

Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?

Різниця є велика.

Ти сам агитував за Зеленського, аж зі штанів випригував
ДумайТЕ! БагатійТЕ! - це все твоє

Так топив за ЗЕ!, так топив за ЗЕ!
А тобі казали, що таке Зеленський, тебе попереджали

А тепер ти робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали, а не ти сам
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:07

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:Той випадок, коли ти і не недолюблюєш , але не можеш без нього більше ніж добу і страждаєш за його абьюзом
а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.

Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.

Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:10

  Успіх написав:Ого що тут витворяєте)))
Шалунішки :mrgreen:

А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?

Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...

Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?

Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)

То сенс суперечок?

Є так званий "bare minimum" (мінімальний мінімум), нижче якого падала планка в "Я" і "З", інші "тримали еквілібріум"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:11

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

Ну і повертаючись до вчорашньої теми...

Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)

Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.

Тому треба вибрати "здоровших" серед тих всіх тилових-непридатних, в тому числі цілком здорових ухилянтів)) - і створити певний резерв, з якого...
А далі думаємо/вибираємо/і шліфуємо найкращий варіант:
1. 3міс служиш - 12років вдома
2. 6міс служиш - 6років дома
3. Рік служиш - рік вдома
4. Півроку служиш - півроку вдома
Якщо неподобається жоден варіант - то, будь ласка, накидайте своїх 2-3варіанти?

Ні, ну от чесно - не може бути так, що одні по окопах сніг/дощ/спека... і ще в будь-який момент може прилетіти щось на голову, чи поруч...
А інші по кафешках/ресторанах у Львові і по Закарпатті/Карпатах в колибах і басейнах "втомлюються від війни"?

Тож, давайте свої варіанти - конструктивно обговоримо - "як краще?"
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 07 лип, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:11

  flyman написав:Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117
курс молодого бойца. мало кто его выдержал... RIP
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:12

  flyman написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.

Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.

Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117
Я для твого блога знайшов обкладинку.

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html



Зображення


Щодо касетних боєприпасів, що ми отримаємо скоро.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... Y92dXknt2E
Hotab
 
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