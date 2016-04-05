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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45444545454645474548>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы платили подставным, чтобы они врали" Люди Пригожина рассказали, как делали фейки про Украину

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:38

  Niro написав:https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00
Тут мужик розказує пару дивних фактів:...
Совпадєніє? Не думаю.

Ну, якщо мужик розказує (насправді видно, що читає текст), ще й на Ютубі, то точно треба вірити! Навіщо нам докази? :mrgreen: Хіба можуть бути сумніви, що мужик виконує чиєсь завдання за гроші чи хоче на вибори? Ні-ні! Ясно ж, як білий день - у мужика душа болить за країну, тому він не в окопі (як був Луценко, наприклад), а висловлюється проти головнокомандувача :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:48

  Niro написав:https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00
Тут мужик розказує пару дивних фактів:
1) зе з дєрмаком щось таки розмінували та зняли укріпрайони на півдні бо вони навіть цим хизувались в 2020, 2021 та 2022 а зараз роблять вигляд що нічого не було
2) бригади були відкликані якраз перед повномасштабним вторгненням, коли не було воєнного стану. Це міг зробити тільки верховний (зє) або міністр оборони, рєзніков (якого поставив зє)
3) з гостомеля були відкликані військові частини, а на розтерзання була сотня чи то нацгвардії чи курсантів.
4) Був наказ зє перекинути бригади, які захищали харків на донбас, але Залужний виконував його не поспішаючи, чим урятував тисячі життів харків'янам

Є ще багато опосередкованих фактів, як наприклад не підривати мости в Херсоні, Києві а тільки десь біля Миколаєва, що відрізало б зсу від основної дороги з Миколаєва на схід та південь.

Подоляк проговорився, відповідаючи, казав "ми ж не думали що вони окажуться звірами тому й наказали не підривати антонівський міст".

Ще цікавий момент, що зє встановив воєнний стан тільки о 10:00 24.02, тому Залужний та ЗСУ не розпоряджалися військами до цього часу. Хоча воєнний стан завжди застосовують перед можливим вторгненням, для того щоб армія могла підготуватись та прийти на позиції.

Совпадєніє? Не думаю.

І це все при тому, що за пів року США, Великобританія, Німеччина попереджала про війну, а керівник ЦРУ особисто приїздив у Київ і розказав головні напрямки вторгнення. Про Гостомель навіть на публіку вже вийшло.

Тож замість підготовки до оборони зє готував всіх до шашликів і здачі країни.
Нам пощастило, що Залужний та ЗСУ ціною героїзму та величезних втрат втримали ситуацію. Але тепер, щоб відбити захоплене буде багато втрат, бо чомусь пуйло наказв замінувати, а не розмінувати все. І за пару міяців варавари пуйла замінували все. В зє було пів року, тож питання до зє.

Надіюсь, це була просто некомпетентність, бо інакше це....
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Краще би не йшов у президенти.
Niro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:00

  Успіх написав:А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?

Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...

Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?

Різниця є велика.

Ти сам агитував за Зеленського, аж зі штанів випригував
ДумайТЕ! БагатійТЕ! - це все твоє

Так топив за ЗЕ!, так топив за ЗЕ!
А тобі казали, що таке Зеленський, тебе попереджали

А тепер ти робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали, а не ти сам
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:10

  Успіх написав:Ого що тут витворяєте)))
Шалунішки :mrgreen:

А що, вже набридло обговорення Чонгару/моста?

Я от не розумію - ви всі тут сперечаєтесь, один другому щось доказуєте... Порошенко... Зеленський...

Так все ж на площині - 30р НІХТО не дбав про країну!
То в чім питання?

Для чого ті суперечки, що один президент зробив на 10коп, а інший аж на 15коп.?
Якщо жоден з них за 30р. НЕ зробив для України/українців, навіть, на 50коп.!(на 50% своїх можливостей)

То сенс суперечок?

Є так званий "bare minimum" (мінімальний мінімум), нижче якого падала планка в "Я" і "З", інші "тримали еквілібріум"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:11

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

Ну і повертаючись до вчорашньої теми...

Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)

Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.

Тому треба вибрати "здоровших" серед тих всіх тилових-непридатних, в тому числі цілком здорових ухилянтів)) - і створити певний резерв, з якого...
А далі думаємо/вибираємо/і шліфуємо найкращий варіант:
1. 3міс служиш - 12років вдома
2. 6міс служиш - 6років дома
3. Рік служиш - рік вдома
4. Півроку служиш - півроку вдома
Якщо неподобається жоден варіант - то, будь ласка, накидайте своїх 2-3варіанти?

Ні, ну от чесно - не може бути так, що одні по окопах сніг/дощ/спека... і ще в будь-який момент може прилетіти щось на голову, чи поруч...
А інші по кафешках/ресторанах у Львові і по Закарпатті/Карпатах в колибах і басейнах "втомлюються від війни"?

Тож, давайте свої варіанти - конструктивно обговоримо - "як краще?"
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 07 лип, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:12

  flyman написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:а я тебе говорил бери цветы шампанское и в гости к муху. Можешь туфли ему подарить за 200, потом 40 раз всем расскажешь какой ты щедрый.

Много ты понимаешь в психологии отношений. Ему не щедрость надо (и да , потраться на него на 200 грн, подумает что у меня к нему серьезные намерения) , а чтоб доминировали.

Щоб продемонстрвувати домінування треба показати, що тобі незападло жити менше чим на $117


https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html


Я для твого блога знайшов обкладинку
Зображення


Щодо касетних боєприпасів, що ми отримаємо скоро.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... Y92dXknt2E



Загалом нічого особливого в касетних нема. Всі давно їх використовують. Проте у нас до Ураганів і Смерчей (саме там найчастіше касетні БЧ) давно все майже закінчилось . Тепер буде.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лип, 2023 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а вам хіхі, хаха..., орки тупі, паржом з відосіка, акапалися - значить труси, гагага, ржунімагу, лоли і лулз і сто піцот смайліков

wat? Що за дивний набір слів? Якщо нема чого сказати, то не треба писати беззмістовні повідомлення.
І не варто тягти конспірологічні теорії на форум.
  flyman написав:з.і.
альтерего хотаба?

ні, дякую, мене у свої стосунки не втягуйте.
  Schmit написав:Надіюсь, це була просто некомпетентність, бо інакше це....

так уже ж давно розкрили інформацію. Про оманські домовленості в курсі? Навіщо задаєте питання тоді? Звісно, Зеленський готувався здати Україну, іншого варіанту і бути не може.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали
Ще раз - хто Кучму вибрав?
Кравчука?
Ющенка?
Януковича?
Порошенка?

Тобто, ЗАВЖДИ був правильний вибір і лише в останньому помилились?
Серйозно?
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