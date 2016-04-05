Niro написав:

https://www.youtube.com/watch?v=gV4w_FL0Q00Тут мужик розказує пару дивних фактів:1) зе з дєрмаком щось таки розмінували та зняли укріпрайони на півдні бо вони навіть цим хизувались в 2020, 2021 та 2022 а зараз роблять вигляд що нічого не було2) бригади були відкликані якраз перед повномасштабним вторгненням, коли не було воєнного стану. Це міг зробити тільки верховний (зє) або міністр оборони, рєзніков (якого поставив зє)3) з гостомеля були відкликані військові частини, а на розтерзання була сотня чи то нацгвардії чи курсантів.4) Був наказ зє перекинути бригади, які захищали харків на донбас, але Залужний виконував його не поспішаючи, чим урятував тисячі життів харків'янамЄ ще багато опосередкованих фактів, як наприклад не підривати мости в Херсоні, Києві а тільки десь біля Миколаєва, що відрізало б зсу від основної дороги з Миколаєва на схід та південь.Подоляк проговорився, відповідаючи, казав "ми ж не думали що вони окажуться звірами тому й наказали не підривати антонівський міст".Ще цікавий момент, що зє встановив воєнний стан тільки о 10:00 24.02, тому Залужний та ЗСУ не розпоряджалися військами до цього часу. Хоча воєнний стан завжди застосовують перед можливим вторгненням, для того щоб армія могла підготуватись та прийти на позиції.Совпадєніє? Не думаю.І це все при тому, що за пів року США, Великобританія, Німеччина попереджала про війну, а керівник ЦРУ особисто приїздив у Київ і розказав головні напрямки вторгнення. Про Гостомель навіть на публіку вже вийшло.Тож замість підготовки до оборони зє готував всіх до шашликів і здачі країни.Нам пощастило, що Залужний та ЗСУ ціною героїзму та величезних втрат втримали ситуацію. Але тепер, щоб відбити захоплене буде багато втрат, бо чомусь пуйло наказв замінувати, а не розмінувати все. І за пару міяців варавари пуйла замінували все. В зє було пів року, тож питання до зє.