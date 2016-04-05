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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4545454645474548>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:18

Успіх ,


лише в останньому помилились?


Ну нарешті ти визнав, що помилився з ним., :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:19

  Успіх написав:
  pesikot написав:робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали
Ще раз - хто Кучму вибрав?
Кравчука?
Ющенка?
Януковича?
Порошенка?

Тобто, ЗАВЖДИ був правильний вибір і лише в останньому помилились?
Серйозно?

тобі вже кілька різних людей написали, що нема чого порівнювати Президентів, які робили хоч мінімум для збереження державності, а не підкопували під неї

За тупий вибір тупіків приходиться всім розплачуватися, нажаль.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:32

  Успіх написав:
  pesikot написав:робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали
Ще раз - хто Кучму вибрав?
Кравчука?
Ющенка?
Януковича?
Порошенка?

Тобто, ЗАВЖДИ був правильний вибір і лише в останньому помилились?
Серйозно?

Зеленского выбрал ты и тебе подобные, когда тебе говорили этого не делать

Ты активно агитировл за Зеленского и потом говорил, какой он классный президент

А теперь делаешь вид, что ты к выбору Зеленского не при чём
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:36

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:робишь вигляд, що всього цього не було
І Зеленського нам інопланетяни обрали
Ще раз - хто Кучму вибрав?
Кравчука?
Ющенка?
Януковича?
Порошенка?

Тобто, ЗАВЖДИ був правильний вибір і лише в останньому помилились?
Серйозно?

Зеленского выбрал ты и тебе подобные, когда тебе говорили этого не делать

Ты активно агитировл за Зеленского и потом говорил, какой он классный президент

А теперь делаешь вид, что ты к выбору Зеленского не при чём

навпаки, віра непохитна:
  Успіх написав:Тобто, всі лизали пуйлу, щоб папізже напав...?

А от останній - лизати не захотів... :lol:

Л - логіка,
Д - думайте

краще поганий мир, чим добра війна... але 73% не збагнути
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:01

  vitaliian написав:
Які українські родовища захопила росія і чому відновити видобуток не вдасться навіть після звільнення.............

Очень много перечислено, что захопила, и ни слова, почему "відновити видобуток не вдасться навіть після звільнення".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:03

  andrijk777 написав:Називайте фірми, власників фірм, хто проводив тендери і т.д.
Навіщо це бла-бла-бла без фактів?


хочете деталі? звертайтеся до міноборони.
а взагалі ця інформація вже дуже давня. ці гроші розпиляли ще в 2022 році на початку війни.
мабуть думали що Україна загнеться і все спишеться.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:04

  freeze написав:Дали два дня отпуска по семейным. Собрались втроём ночью выехать на авто в Одессу. Но прилетело, совсем рядом, все стекла кроме лобового рассыпались. Сейчас замотали все скотчем и пленкой, вид авто как из постакалипса, решили всё таки выдвигаться.

Хорошего отдыха!
И спасибо за коммент по Чонгару.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:10

  thenewepic написав:
  Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

може покажете, де саме звинувачують солдата?
Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці.
Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?»
І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.


а при чем тут порох? спрашивать нужно с действующего.
старый не справился. это народ еще на выборах сказал.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:13

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар


а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"


не просто технічні проблеми. з можновладних осіб перевести стрілки на одного солдатика.
це як з бомбосховищами. всі можновладці не приділах - то сторож винуватий.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:19

  Niro написав:Тож замість підготовки до оборони зє готував всіх до шашликів і здачі країни.
Нам пощастило, що Залужний та ЗСУ ціною героїзму та величезних втрат втримали ситуацію. Але тепер, щоб відбити захоплене буде багато втрат, бо чомусь пуйло наказв замінувати, а не розмінувати все. І за пару міяців варавари пуйла замінували все. В зє було пів року, тож питання до зє.


щас прийде чувак микола й розкаже що це зе герой а не народ з ЗСУ.
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