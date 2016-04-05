Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом... Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???
може покажете, де саме звинувачують солдата? Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці. Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?» І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.
pesikot написав:А сторожу хто наказ видав не відкривати сховища ...
а десь написано що він повинен це робити? знаючи держоргани - сумніваюсь що це прописали в посадовій інструкції. а навіть якщо прописали - то чи визначено в посадовій інструкції термін в який він повинен це зробити. а за це все відповідають посадові особи які розробляють посадові інструкції та їх затверджують. ви бачили цих осіб на лаві підсудних? я жодної не бачив.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 07 лип, 2023 20:37, всього редагувалось 2 разів.
mephala , Микола писав, що за нього ніколи не голосував. Просто приємно здивований, щоневтік. Ну і не час для політичних рахунків. За злочини (якщо є) - під суд. За прорахунки ( включно з відсутністю в нього необхідних якостей для успішного президентства) - політична відповідальність. Моя позиція така сама. І теж не голосував і не проголосую.
Hotab написав:thenewepic , південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня? Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Треба все узбережжя було тоді укріплювати і насичувати військами. І технікою!! Та ще і тил щоб не пустий!!!! Не було нічого цього. Нічим! Всі розумні книжки по військову оперативному мистецтву кажуть : країну такого розміру , як наша, та ще і з таким периметром ворогів (все крім західного кордону) неможливо обороняти тими 200 тисяч, що були.
а як там 2013 рік, та "будущее сокращенной укр армии"?
maza5 , сформулируйте точнее вопросы? Что вы хотите сказать цитатами? Кто набил карманы? По сокращению в 2013 году: что вам не нравится? Что не расширяли? Так в стране, где все по налогам оптимизированы, откуда взяться армии на 1 млн с техникой?