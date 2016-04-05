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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4546454745484549>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:19

  mephala написав:
  Letusrock написав:
  thenewepic написав:Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар


а якщо ще простіше то це спроба замінити незручну "зраду у вищих ешелонах влади" на "технічні проблеми"


не просто технічні проблеми. з можновладних осіб перевести стрілки на одного солдатика.
це як з бомбосховищами. всі можновладці не приділах - то сторож винуватий.

А сторожу хто наказ видав не відкривати сховища ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  Slon_Nosov написав:
  thenewepic написав:
  Slon_Nosov написав:Я так понимаю, что тему со сторожем не открывшим подвал при воздушной тревоге пиппл схавал, теперь этот финт ушами решили провернуть с мостом и виноватым солдатом...
Кто то действительно верит, что такие серьезные задачи висят на одном рядовом и одном проводе???

може покажете, де саме звинувачують солдата?
Суть нової інформації про міст в тому, що Чонгар ніхто не розміновував. Просто не було такого наказу з боку Зеленського. Тобто сама постановка питання «хто розмінував Чонгар?» неправильна. Міст не вибухнув з інших причин. Цілком ймовірно, що була диверсія на місці.
Питання треба задавати інакше: «Чому не була організована ешелонована оборона перешийку?»
І це питання треба ставити як Зеленському, так і Порошенку. Бо з 2014 року на межі з ОРДЛО така оборона була вибудувана. А на межі з Кримом ні. При всіх президентах.

https://www.unian.net/war/varianta-dva-voin-podryvnik-otvetil-pochemu-v-noch-vtorzheniya-ne-smog-vzorvat-mosty-na-chongar-12319260.html

И где тут "обвинение солдату"?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:29

  pesikot написав:А сторожу хто наказ видав не відкривати сховища ...


а десь написано що він повинен це робити?
знаючи держоргани - сумніваюсь що це прописали в посадовій інструкції.
а навіть якщо прописали - то чи визначено в посадовій інструкції термін в який він повинен це зробити.
а за це все відповідають посадові особи які розробляють посадові інструкції та їх затверджують. ви бачили цих осіб на лаві підсудних? я жодної не бачив.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 07 лип, 2023 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:31

mephala , Микола писав, що за нього ніколи не голосував. Просто приємно здивований, щоневтік. Ну і не час для політичних рахунків. За злочини (якщо є) - під суд. За прорахунки ( включно з відсутністю в нього необхідних якостей для успішного президентства) - політична відповідальність. Моя позиція така сама. І теж не голосував і не проголосую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:34

  Hotab написав:thenewepic , південь України зараз тримає 150-180 тисяч особового складу вермахту. І то, чимало пробілів, ЗСУ розсмикують їх. Чи були у нас у лютому 22 хочаб 100… та хочаб 50 тисяч для прикриття півдня?
Якщо хтось скаже «та достатньо на самому перешийку стати» - ні! Бригада на перешийку обходиться і оточується дуже легко. Треба все узбережжя було тоді укріплювати і насичувати військами. І технікою!! Та ще і тил щоб не пустий!!!! Не було нічого цього. Нічим!
Всі розумні книжки по військову оперативному мистецтву кажуть : країну такого розміру , як наша, та ще і з таким периметром ворогів (все крім західного кордону) неможливо обороняти тими 200 тисяч, що були.

а як там 2013 рік, та "будущее сокращенной укр армии"?

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Ну як гарно набили кармани?
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maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:37

maza5 , сформулируйте точнее вопросы? Что вы хотите сказать цитатами? Кто набил карманы?
По сокращению в 2013 году: что вам не нравится? Что не расширяли? Так в стране, где все по налогам оптимизированы, откуда взяться армии на 1 млн с техникой?

З. Ы Когда я говорю, что 200к для такой страны недостаточно с точки зрения обороноспособности , это не означает, что я требую 1 млн в мирное время. Его нечем содержать стране с такой экономикой.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лип, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:42

  thenewepic написав:так уже ж давно розкрили інформацію. Про оманські домовленості в курсі?

Мені не розкрили, розкажіть, будь ласка. Тільки з посиланнями на джерела.
Я не прихильник Зе, але дуже цікаво.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:00

будучи морально здоровою людиною

будучи морально здоровою людиною
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:12

  Starikan написав:Мені не розкрили, розкажіть, будь ласка. Тільки з посиланнями на джерела.
Я не прихильник Зе, але дуже цікаво.

з цим питанням вам до Шмідта. Він вам і всі посилання дасть.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:50

  flyman написав:будучи морально здоровою людиною

Давай зразу відповідь що там?☝️
Вигідно затяжна, чи стоп-війна?
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