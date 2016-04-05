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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4546454745484549
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, у меня друг 14 месяц на передке. В первый раз приехал Домой на 10 дней. Еле говорит. Первые 3 месяца был в киевской области. За всё время он написал мне раза 4.
уходит в СЗЧ, но это его дело
Как у тебя столько энергии на общение, хз
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:58

Успіх , ну якщо навіть ти вже не відкриваєш його відосікі)))
Ти був останнім, хто це робив)

Мазда5, так де ви там? )що там у вас трапилось, що ви пішли шукати відповіді в 2013 рік? І які додаткові питання виникли? А то це наче з балкона щось незрозуміле викрикнули перехожому і зразу в кімнату, вимкнувши світло. :D Я не розчув питання, що вас цікавить?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:59

А можна не тільки донатами допомагати, але і петиції писати.

  Успіх написав:Ну і повертаючись до вчорашньої теми...

Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)

Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.

Тому треба вибрати "здоровших" серед тих всіх тилових-непридатних, в тому числі цілком здорових ухилянтів)) - і створити певний резерв, з якого...
А далі думаємо/вибираємо/і шліфуємо найкращий варіант:
1. 3міс служиш - 12років вдома
2. 6міс служиш - 6років дома
3. Рік служиш - рік вдома
4. Півроку служиш - півроку вдома
Якщо неподобається жоден варіант - то, будь ласка, накидайте своїх 2-3варіанти?

Ні, ну от чесно - не може бути так, що одні по окопах сніг/дощ/спека... і ще в будь-який момент може прилетіти щось на голову, чи поруч...
А інші по кафешках/ресторанах у Львові і по Закарпатті/Карпатах в колибах і басейнах "втомлюються від війни"?

Тож, давайте свої варіанти - конструктивно обговоримо - "як краще?"

Ехххххххх - бачу, що в тилу ця тема зовсім не цікава...
Та й не дивно - це приблизно, як хабарники судді/прокурори будуть по собі приймати рішення "відрубувати руки за взяття хабаря" :roll:
Сумно плять©
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:01

  Hotab написав:maza5 , сформулируйте точнее вопросы? Что вы хотите сказать цитатами? Кто набил карманы?
По сокращению в 2013 году: что вам не нравится? Что не расширяли? Так в стране, где все по налогам оптимизированы, откуда взяться армии на 1 млн с техникой?

З. Ы Когда я говорю, что 200к для такой страны недостаточно с точки зрения обороноспособности , это не означает, что я требую 1 млн в мирное время. Его нечем содержать стране с такой экономикой.

Ще восени 2021 року Данілов знав, що буде велике вторгнення. Готувались, що напад буде з таких напрямків :харківський, сумський, донецький, луганьский, крим, але не очікували , що попруть ще з білорусії.
https://youtu.be/pnxs7SIps24?t=232
П.С.
січень 2022
Зі США в Україну прибуде понад 40 авіарейсів зі зброєю.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/44 ... i-zbroieui

21 лютого 2022
https://ua.korrespondent.net/ukraine/44 ... korniienko
В Україну за місяць прилетіло півсотні літаків зі зброєю – Корнієнко
Нагадати скільки тоді було поставлено NLAW та Javelin?
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:04

Все буде добре!©

  beee написав:Успіх, у меня друг 14 месяц на передке. В первый раз приехал Домой на 10 дней. Еле говорит. Первые 3 месяца был в киевской области. За всё время он написал мне раза 4.
уходит в СЗЧ, но это его дело
Как у тебя столько энергии на общение, хз

Я вже писав - тут психолог з'являється на 1год. в 3-4міс!
Тому використовую форум в корисних цілях :D - як гуморестично-розважальну площадку :D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:05

maza5 ,


Нагадати скільки тоді було поставлено NLAW та Javelin?


Це ваше питання до мене? 😄
Що ви хочете дізнатись, почути, заперечити? 😄


вже писав - тут психолог з'являється на 1год. в 3-4міс!



А до нього є черги? Проблема , що він рідко, чи що він нафіг не потрібний і наші люди заливатись звикли, а не з психологом спілкуватись?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:09

  Успіх написав:Ну і повертаючись до вчорашньої теми...

Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)

Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.

Тому треба ...

З боку влади поки начасі не про сьогоднішнє, а про саме майбутнє.
Бачать так:
*Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», - написав Шмигаль.
https://varta1.com.ua/news/ukrayina-vid ... 67423.html
Тобто буде і професійна армія.
І резервна)) з усіх військовозобов'язаних.

Тільки що нового-то?
Окрім того, що всіх військовозобов'язаних дійсно почнуть залучати до навчань, зборів.
А якщо тих військовозобов'язаних, хто ще не має ВУСу виділять окремо з довшим строком *навчань*, то це буде для них та же строкова служба.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 лип, 2023 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:10

  beee написав:Как у тебя столько энергии на общение, хз
пусть пишет, если ему от этого легче. люди разные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  beee написав:Как у тебя столько энергии на общение, хз
пусть пишет, если ему от этого легче. люди разные.
А ну может быть
beee
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