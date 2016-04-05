Успіх, у меня друг 14 месяц на передке. В первый раз приехал Домой на 10 дней. Еле говорит. Первые 3 месяца был в киевской области. За всё время он написал мне раза 4.
уходит в СЗЧ, но это его дело
Как у тебя столько энергии на общение, хз
|
|
|
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Успіх, у меня друг 14 месяц на передке. В первый раз приехал Домой на 10 дней. Еле говорит. Первые 3 месяца был в киевской области. За всё время он написал мне раза 4.
уходит в СЗЧ, но это его дело
Как у тебя столько энергии на общение, хз
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:58
Успіх , ну якщо навіть ти вже не відкриваєш його відосікі)))
Ти був останнім, хто це робив)
Мазда5, так де ви там? )що там у вас трапилось, що ви пішли шукати відповіді в 2013 рік? І які додаткові питання виникли? А то це наче з балкона щось незрозуміле викрикнули перехожому і зразу в кімнату, вимкнувши світло. Я не розчув питання, що вас цікавить?
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:59
А можна не тільки донатами допомагати, але і петиції писати.
Ехххххххх - бачу, що в тилу ця тема зовсім не цікава...
Та й не дивно - це приблизно, як хабарники судді/прокурори будуть по собі приймати рішення "відрубувати руки за взяття хабаря"
Сумно плять©
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:01
Ще восени 2021 року Данілов знав, що буде велике вторгнення. Готувались, що напад буде з таких напрямків :харківський, сумський, донецький, луганьский, крим, але не очікували , що попруть ще з білорусії.
П.С.
січень 2022
Зі США в Україну прибуде понад 40 авіарейсів зі зброєю.
21 лютого 2022
В Україну за місяць прилетіло півсотні літаків зі зброєю – Корнієнко
Нагадати скільки тоді було поставлено NLAW та Javelin?
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:04
Все буде добре!©
Я вже писав - тут психолог з'являється на 1год. в 3-4міс!
Тому використовую форум в корисних цілях - як гуморестично-розважальну площадку
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:05
maza5 ,
Це ваше питання до мене? 😄
Що ви хочете дізнатись, почути, заперечити? 😄
А до нього є черги? Проблема , що він рідко, чи що він нафіг не потрібний і наші люди заливатись звикли, а не з психологом спілкуватись?)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:09
З боку влади поки начасі не про сьогоднішнє, а про саме майбутнє.
Бачать так:
*Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», - написав Шмигаль.
Тобто буде і професійна армія.
І резервна)) з усіх військовозобов'язаних.
Тільки що нового-то?
Окрім того, що всіх військовозобов'язаних дійсно почнуть залучати до навчань, зборів.
А якщо тих військовозобов'язаних, хто ще не має ВУСу виділять окремо з довшим строком *навчань*, то це буде для них та же строкова служба.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 лип, 2023 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:10
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|