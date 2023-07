Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41

Hotab написав: maza5 ,





Нагадати скільки тоді було поставлено NLAW та Javelin?





Це ваше питання до мене? 😄Що ви хочете дізнатись, почути, заперечити? 😄[quote]Так гарно готовулись, що маючи тисячи Javelin на момент великого вторгнення допустити таке.CNN reporter: This shows just how close Russian forces are to Ukraine capitalонли твенти майлс...