Успіх написав:Ну і повертаючись до вчорашньої теми...
Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)
Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.
Тому треба ...
З боку влади поки начасі не про сьогоднішнє, а про саме майбутнє. Бачать так: *Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», - написав Шмигаль. https://varta1.com.ua/news/ukrayina-vid ... 67423.html Тобто буде і професійна армія. І резервна)) з усіх військовозобов'язаних.
Тільки що нового-то? Окрім того, що всіх військовозобов'язаних дійсно почнуть залучати до навчань, зборів. А якщо тих військовозобов'язаних, хто ще не має ВУСу виділять окремо з довшим строком *навчань*, то це буде для них та же строкова служба.
нове, що тепер 1 міс. раз в рік будуть зайо "навчанням", як колись в СРСР, хто оплатить цей бал?
Успіх А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):
кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)
А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.
По суті, як за царських часів... Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.
А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...
detroytred написав:Успіх А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):
кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)
А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.
По суті, як за царських часів... Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.
А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...
головне закрити кордони, а то порозбігаються всі "патріоти" і "не патріоти" як таргани при включеній лампі
detroytred написав:Успіх А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):
кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)
А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.
По суті, як за царських часів... Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.
А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...
Жеребкування - хто піде скоріше, а хто пізніше - то так.
Але тут більше питання стосується "термінів"? На який час краще? Щоб людина знала термін перебування на службі.