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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45484549455045514552>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:34

  detroytred написав:
  Успіх написав:Ну і повертаючись до вчорашньої теми...

Я теж би не проти контрактної армії в майбутньому!(і не на стільки чисельної, як більш професійної)

Але зараз йде війна і потрібно виходити з того, що маємо.

Тому треба ...

З боку влади поки начасі не про сьогоднішнє, а про саме майбутнє.
Бачать так:
*Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», - написав Шмигаль.
https://varta1.com.ua/news/ukrayina-vid ... 67423.html
Тобто буде і професійна армія.
І резервна)) з усіх військовозобов'язаних.

Тільки що нового-то?
Окрім того, що всіх військовозобов'язаних дійсно почнуть залучати до навчань, зборів.
А якщо тих військовозобов'язаних, хто ще не має ВУСу виділять окремо з довшим строком *навчань*, то це буде для них та же строкова служба.

нове, що тепер 1 міс. раз в рік будуть зайо "навчанням", як колись в СРСР,
хто оплатить цей бал?

прям маячню бобуа законспектували.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:35

Успіх
А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):

кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)

А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.

По суті, як за царських часів...
Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.

А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:37

  Успіх написав:
  flyman написав:будучи морально здоровою людиною

Давай зразу відповідь що там?☝️
Вигідно затяжна, чи стоп-війна?

а ти як думаєш?
16 міс. тебе ж не просто так тримають
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:38

  detroytred написав:Успіх
А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):

кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)

А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.

По суті, як за царських часів...
Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.

А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...

головне закрити кордони, а то порозбігаються всі "патріоти" і "не патріоти" як таргани при включеній лампі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41

  Hotab написав:maza5 ,


Нагадати скільки тоді було поставлено NLAW та Javelin?


Це ваше питання до мене? 😄
Що ви хочете дізнатись, почути, заперечити? 😄

[quote]



Так гарно готовулись, що маючи тисячи Javelin на момент великого вторгнення допустити таке.

CNN reporter: This shows just how close Russian forces are to Ukraine capital
онли твенти майлс...

https://youtu.be/b40r8RX5MoE?t=7
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:прям маячню бобуа законспектували
Давай свій варіант - кращий!
Але щоб "для всіх" ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:43

maza5 , ви сьогодні вживали?)) Тільки чесно!!)

Принесли якісь скани за 13 рік, тепер кидаєте якісь фільми і посилання. Від мене ви що хочете?))))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45

  detroytred написав:Успіх
А так (для підтримки теми, яка Вас турбує), можу висунути пропозицію (звісно не продуману, а так, що в голову прийшло):

кожна родина (родина з дідусь-бабуся і всі їх нащадки) висувають від себе у військо чоловіка (пропорцію можна обсудити окремо. Тобто 1 від двох або трьох чоловіків в родині; 2 від чотирьох п'ятьох. І т.д.)

А там в родині нехай самі вирішують кого відправити. Якщо родина відмовляється (бо образно як кіт з собакою живе), то через жеребкування.

По суті, як за царських часів...
Звісно це такий собі напівжарт, але ж напівжарт це і розділ для непризову, наприклад, чоловіка з трьома дітьми. В порівнянні з двома або одним.

А може це і овсім не жарт. Після того, як взнав, що в США через лотерею...

Жеребкування - хто піде скоріше, а хто пізніше - то так.

Але тут більше питання стосується "термінів"?
На який час краще?
Щоб людина знала термін перебування на службі.

Бо, навіть зеки знають, на скільки сідають!© :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:46

  flyman написав:хто оплатить цей бал?

Тю))
На самозабезпечення ... на поля фермерам допомагати два дні на тиждень. На харчі.
А зброя, техніка, форма, снаряга - партнери дадуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:48

  Успіх написав:
  flyman написав:прям маячню бобуа законспектували
Давай свій варіант - кращий!
Але щоб "для всіх" ;)

"для всіх" хіба яке "чучхе",
нема "кращий" і "для всіх", щоб обидва одночасно
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 2 разів.
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