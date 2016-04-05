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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4549455045514552>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:49

  Успіх написав:
Але тут більше питання стосується "термінів"?
На який час краще?
Щоб людина знала термін перебування на службі.

25 років...
Як за царя.

В тому і фішка: що забрили в солдати назавжди.
Незвело...
(Або звезло. Це як хто відноситься).
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:51

  flyman написав:"для всіх" хіба яке "чучхе"

Як не дивно - да.

Гарну Справедливість можна зробити лише для сегменту.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:57

  Hotab написав:maza5 , ви сьогодні вживали?)) Тільки чесно!!)

Принесли якісь скани за 13 рік, тепер кидаєте якісь фільми і посилання. Від мене ви що хочете?))))

нічого не вживав\вживаю зовсім.
не якісь, а скани вашого опису за 2013, а зараз 2023... 10 років..
Нагадати скільки і якої техніки було продано Україною?
то для вас може фільм..приємно дивитися?
Посилання на канал CNN, як їх репортер знімає штурм росіянами аеропорту Гостомель, це 20 км від Києва.
нічого дивного?
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 07 лип, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:00

За крок до перевороту думок©

Тобто, що виходить?

Давайте на чистоту))

Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)

Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?

Крапка?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:25 років...
Як за царя
))))))
Співпадіння?
Ми вчора ввечері, як їхали на вогневу - то один побратим жартував, що нам ще залишилось 23,5р. служити)))
Каже - будемо, як Т.Г.
Шевченко)))
https://youtube.com/shorts/HTyrozfHWBI?feature=share
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 07 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:04

  Hotab написав:mephala , Микола писав, що за нього ніколи не голосував. Просто приємно здивований, щоневтік. Ну і не час для політичних рахунків. За злочини (якщо є) - під суд. За прорахунки ( включно з відсутністю в нього необхідних якостей для успішного президентства) - політична відповідальність. Моя позиція така сама. І теж не голосував і не проголосую.

Hotab,
Дякую за Вашу зважену позицію в цьому питанні. :D
В підтвердження позиції, ось Вам mephala, для остаточного підтвердження, і щоб освіжити в пам'яті, що я писав на цю тему:
перше
  _Mykola_ написав:
  Schmit написав:Однозначно моя вина, бо не сміявся у 2019.

Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України.
Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.

друге
  _Mykola_ написав:
  vt313 написав: А до 24.02.2022?
Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.

До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт. :|
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:07

maza5 ,

скани вашого опису за 2013, а зараз 2023... 10 років..


Я вмію бачити дати. До чого це? Що сказати хочете?


Нагадати скільки і якої техніки було продано Україною?


Багато. І? Я продав? Чи до чого це?


для вас може фільм..приємно дивитися?


З чого ви взяли?


нічого дивного?


А?

Що ви від мене хочете почути?? :D


І коли розкажете, відкрийте таємницю, що шукали в повідомленнях 2013 році :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:08

  Успіх написав:Тобто, що виходить?

Давайте на чистоту))

Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)

Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?

Крапка?

Так воно так і є.

Хоча ймовірність, що влада щось змінить все ж таки є.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:12

Легка і високооплачувана робота для Флая

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:26

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/usEboTINV5w?feature=share

я не дивився, розкажи що там?

  vitaliian написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/usEboTINV5w?feature=share

муха-пятачок на фронте


он воно як: віні-дрон і його оператор
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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