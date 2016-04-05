Hotab написав:maza5 , ви сьогодні вживали?)) Тільки чесно!!)
Принесли якісь скани за 13 рік, тепер кидаєте якісь фільми і посилання. Від мене ви що хочете?))))
нічого не вживав\вживаю зовсім. не якісь, а скани вашого опису за 2013, а зараз 2023... 10 років.. Нагадати скільки і якої техніки було продано Україною? то для вас може фільм..приємно дивитися? Посилання на канал CNN, як їх репортер знімає штурм росіянами аеропорту Гостомель, це 20 км від Києва. нічого дивного?
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 07 лип, 2023 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:mephala , Микола писав, що за нього ніколи не голосував. Просто приємно здивований, щоневтік. Ну і не час для політичних рахунків. За злочини (якщо є) - під суд. За прорахунки ( включно з відсутністю в нього необхідних якостей для успішного президентства) - політична відповідальність. Моя позиція така сама. І теж не голосував і не проголосую.
Hotab, Дякую за Вашу зважену позицію в цьому питанні. В підтвердження позиції, ось Вам mephala, для остаточного підтвердження, і щоб освіжити в пам'яті, що я писав на цю тему: перше
_Mykola_ написав:
Schmit написав:Однозначно моя вина, бо не сміявся у 2019.
Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України. Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.
vt313 написав: А до 24.02.2022? Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.
До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт.