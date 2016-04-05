"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
Water написав:"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html