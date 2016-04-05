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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4549455045514552
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.

"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес.
https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:33

  Water написав:"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.

"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес.
https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html

Годжес, прикидатися шлангом можна хіба Успіху
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:44

Вечір прозріння для Успіха?))
Ну пробач)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:55

На сайті Пентагону опублікована більш детальна інформація про можливості нового військового пакету:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
ракети ППО AIM-7;
Зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
31 155-мм гаубиця;
155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;
32 бойові машини піхоти Bradley;
32 бронетранспортери Stryker;
обладнання для розмінування;
Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
високоточні авіаційні боєприпаси;
безпілотні літальні системи Penguin;
27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
Запчастини та інше польове обладнання.
Ukrainian
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