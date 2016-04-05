"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
Water написав:"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
На сайті Пентагону опублікована більш детальна інформація про можливості нового військового пакету: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; ракети ППО AIM-7; Зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); 31 155-мм гаубиця; 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди; 32 бойові машини піхоти Bradley; 32 бронетранспортери Stryker; обладнання для розмінування; Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Javelin та інші протитанкові системи та ракети; високоточні авіаційні боєприпаси; безпілотні літальні системи Penguin; 27 тактичних автомобілів для підйому техніки; 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод; Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат; Запчастини та інше польове обладнання.