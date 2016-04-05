"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
Water написав:"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", — сказав Годжес.
"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес. https://war.novyny.live/godzhes-nazvav- ... 05207.html
На сайті Пентагону опублікована більш детальна інформація про можливості нового військового пакету: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; ракети ППО AIM-7; Зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); 31 155-мм гаубиця; 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди; 32 бойові машини піхоти Bradley; 32 бронетранспортери Stryker; обладнання для розмінування; Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Javelin та інші протитанкові системи та ракети; високоточні авіаційні боєприпаси; безпілотні літальні системи Penguin; 27 тактичних автомобілів для підйому техніки; 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод; Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат; Запчастини та інше польове обладнання.
"Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум". Франсуа де Ларошфуко.
Уже писал - если бы я считал, что форум отражает мнение и взгляды большинства, был бы практически уверен в нашем поражении. И сильно сомневался бы в наших перспективах в ЕС и НАТО. Сегодняшние ссылки на Тарасика и какого-то там Мухачёва убивают наповал. Многие вещи даже комментировать не хочется.
Успіх написав:Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Ти обрав цього президента, ти з трусів вискакував, щоб всі за нього голосували? Так? Маєш свого улюбленого головнокомандуючого? То в чому проблема? Він найкращий, найрозумніший най най най - от і радій як цей най все класно робить для тебе - насолоджуйся своїм вибором - Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте
Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?
Крапка?
Так воно так і є.
Хоча ймовірність, що влада щось змінить все ж таки є.
Hotab написав:Вечір прозріння для Успіха?)) Ну пробач)
Ну, раз так☝️ - тоді думаю є лише 2 варіанти розвитку подій найближчим часом: 1. Ми до осені(поки дозволяє погода) ще проводимо по максимуму контрнаступ, а далі... - а далі можна сміливо йти на домовленості, що нам дає ЄС і США 100500% гарантії, що нас зразу ж беруть "під своє крило/опіку" в НАТО, чи в будь яку іншу "абревіатуру")), яка надає ПОВНИЙ 100500% захист від нападу на нас будь-якої країни в майбутньому!!! А ми взамін на це відмовляємось(ой який жах) від всіх окупованих територій на той момент! 2. Припинення війни ВЖЕ і ЗАРАЗ на основі варіанту 1
Чому тільки так? А тому що людські життя важливіші за будь-які території! Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!
Але, ок - даю і третій варіант, як альтернативу всім тим, хто каже воювати до посиніння... ой, до кордонів 91року Варіант 3. Абсолютно всі(а також криві/сліпі/горбаті і т. п.) як чоловіки, так і жінки будь-якого віку, які кажуть воювати до виходу на кордони 91року - замінюють на фронті всіх бажаючих, які вже навоювались/не мають бажання воювати доти, доки не вийдемо на кордони 91го! І... - продовжуємо далі воювати до взяття кордонів 91го))
А тепер можете починати кидатись тапками...
Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!! І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!
Успіх написав:Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Ти обрав цього президента, ти з трусів вискакував, щоб всі за нього голосували? Так? Маєш свого улюбленого головнокомандуючого? То в чому проблема? Він найкращий, найрозумніший най най най - от і радій як цей най все класно робить для тебе - насолоджуйся своїм вибором - Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте
Чекай, чекай - я щось пропустив? На нас Зеленський напав? - чи все ж таки пуйло?