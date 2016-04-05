Додано: Суб 08 лип, 2023 07:40

detroytred написав: Успіх написав: Тобто, що виходить?



Давайте на чистоту))



Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)



Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?



Крапка? Тобто, що виходить?Давайте на чистоту))Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?Крапка?

Так воно так і є.



Хоча ймовірність, що влада щось змінить все ж таки є. Так воно так і є.Хоча ймовірність, що влада щось змінить все ж таки є.

Hotab написав: Вечір прозріння для Успіха?))

Ну пробач) Вечір прозріння для Успіха?))Ну пробач)

Ну, раз так☝️ - тоді думаю є лише 2 варіанти розвитку подій найближчим часом:Ми до осені(поки дозволяє погода) ще проводимо по максимуму контрнаступ, а далі... - а далі можна сміливо йти на домовленості, що нам дає ЄС і США 100500% гарантії, що нас зразу ж беруть "під своє крило/опіку" в НАТО, чи в будь яку іншу "абревіатуру")), яка надає ПОВНИЙ 100500% захист від нападу на нас будь-якої країни в майбутньому!!!А ми взамін на це відмовляємось(ой який жах) від всіх окупованих територій на той момент!Припинення війни ВЖЕ і ЗАРАЗ на основі варіанту 1Чому тільки так?А тому щоАле, ок - даю і третій варіант, як альтернативу всім тим, хто каже воювати до посиніння... ой, до кордонів 91рокуАбсолютно всі(а також криві/сліпі/горбаті і т. п.) як чоловіки, так і жінки будь-якого віку, які кажуть воювати до виходу на кордони 91року - замінюють на фронті всіх бажаючих, які вже навоювались/не мають бажання воювати доти, доки не вийдемо на кордони 91го!І... - продовжуємо далі воювати до взяття кордонів 91го))А тепер можете починати кидатись тапками...Але я ще раз наголошую - що