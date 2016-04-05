Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика
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Додано: Суб 08 лип, 2023 07:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика
Додано: Суб 08 лип, 2023 07:52
Успіх , тебе ніхто не спитає. Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше.
Переварюй
Додано: Суб 08 лип, 2023 07:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі
А тут коментарі почитай від людей на це :
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:45
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