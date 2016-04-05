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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4550455145524553
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Припинення війни ВЖЕ і ЗАРАЗ на основі варіанту 1

Чому тільки так?
А тому що людські життя важливіші за будь-які території!
Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!

Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:51

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:52

Успіх , тебе ніхто не спитає. ;) Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» :D
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше. :oops:
Переварюй ;)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чекай, чекай - я щось пропустив?

Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день :( ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі



А тут коментарі почитай від людей на це : https://censor.net/ua/news/3317208/zele ... aty_dorogy
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:45

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний святкує день народження.

8 липня військовому виповнилося 49 років.

Українці активно долучаються до привітання "залізного генерала" і дякують йому за оборону держави.

"Українська правда. Життя" зібрала привітання і меми до дня народження захисника.

Читайте також: Щоб не плакать, ми сміялись: добірка мемів про Путіна, війну і

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/8/249467/
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