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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45514552455345544555>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Припинення війни ВЖЕ і ЗАРАЗ на основі варіанту 1

Чому тільки так?
А тому що людські життя важливіші за будь-які території!
Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!

Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:51

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:52

Успіх , тебе ніхто не спитає. ;) Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» :D
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше. :oops:
Переварюй ;)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чекай, чекай - я щось пропустив?

Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день :( ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі



А тут коментарі почитай від людей на це : https://censor.net/ua/news/3317208/zele ... aty_dorogy
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:45

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний святкує день народження.

8 липня військовому виповнилося 49 років.

Українці активно долучаються до привітання "залізного генерала" і дякують йому за оборону держави.

"Українська правда. Життя" зібрала привітання і меми до дня народження захисника.

Читайте також: Щоб не плакать, ми сміялись: добірка мемів про Путіна, війну і

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/8/249467/
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:18

Треба - "не словом, а ділом!"

  Василь-Рівне написав:бравий вояка
Тому, саме для тебе є "третій варіант "))
То ти вже побіг штурмувати ТЦК і за будь-яку ціну потрапити на фронт?
Чи лише чужими руками хочеш жар загортати/воювати до виходу на кордони 91го?
  Hotab написав:прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся
Так вони хоч не підпи.жують, що "не так воюю" і т.п., а місцями, то і вдячні мені.
І не кажуть - давай, поки не дійдеш до кордонів 91го, навіть, не думай вилазити з окопів!

Звичайно, що краще було б дійти до кордонів 91го і взагалі, до москви))
Але давайте тверезо мислити - є сили/ресурси перемогти - то діємо(2-3міс), а ні - то сенс втрачати ще купу тисяч людей?
І не треба казати - а ще почекаємо півроку... там літаки дадуть(може) і ще танчиків(може)... - так ворог теж НЕ дрімає і до того часу ТЕЖ НАКОПИЧИТЬ сили і техніки(пох, що нелегально в інших країнах купить/обміняє) - тож знову сили "порівняються" і так, майже, до безкінечності...
І все б то може і нічого - може б і колись таки "проплив труп ворога"... Але!!!
Але якою ціною???
Сотнями тисяч вбитих українців?

Щоби що?
Щоб наші діти/внуки колись сказали - напоркуа був такий двіж, якщо ми і так вибрали жити закордоном?
https://youtube.com/shorts/HTyrozfHWBI?feature=share
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:18

Кожен п'ятий українець виїхав за кордон через повномасштабну війну. Станом на червень 2023 року за кордоном перебувають понад 8,1 млн громадян України. Про це йдеться в дослідженні Громадянської мережі ОПОРА.

У червні 2023 в Україні зафіксували 48,3 млн активних SIM-карток. Дослідники припускають, що в Україні наразі мешкають не більше 33,8 млн людей, адже на 100 жителів припадає 143 картки. Згідно з цим методом підрахунку, від кінця 2021 року кількість мешканців України зменшилася на понад 7 млн людей.
https://thepage.ua/ua/news/skilki-ukray ... GkR_Y2Hk9k
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:22

Успіх
Ти обрав собі головнокомандуючого двічіухилянтащрневтік? Так? То насолоджуйся своїм вибором і не ний тут і не кивай на інших, хто був проти твого вибору - андестенд? Га? :mrgreen:
  Успіх написав:Але якою ціною???
Сотнями тисяч вбитих українців?

Так, а дороги які класні в Бучу, Ірпінь і т.і., бо велике крадівництво це святе. Це ж важливіше ніж сотні тисяч вбитих та скалічених, вірно? Так твій кумир рахує? Га? :twisted: Чи як примусив тебе служити вже не кумир? А що сталося? Га? Вже не подобається, так, вже закликаєш військових йти на Київ щоб повалити свого кумира? Вже пригожин твій кумир, так? Якеж ти лайно прости Господи :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 09:32, всього редагувалось 4 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:25

Успіх ,


Але давайте тверезо мислити - є сили/ресурси перемогти - то діємо(2-3міс), а ні - то сенс втрачати ще купу тисяч людей?
І не треба казати - а ще почекаємо півроку... там літаки дадуть(може) і ще танчиків(може)... - так ворог теж НЕ дрімає і до того часу ТЕЖ НАКОПИЧИТЬ сили і техніки(пох, що нелегально в інших країнах купить/обміняє) - тож знову сили "порівняються" і так, майже, до безкінечності...


Насправді ні. Динаміка виглядає так, що ми нарощуємо бойову могутність (хоч і не так швидко як хотілося б) , а мордор виснажує свої запаси. Про кількість танків писали вище. Можна і про якість казати: все більше відсоток Т55 і Т62… Вертольоти К-52 збиваються швидше, ніж кліпає завод. І так по всім позиціям. Втома і подразливість твої зрозумілі. І зрозуміло, що руки інколи опускаються. Проте ми дійсно наближаємось до перемоги. І мені здається , що ця літня кампанія таки дасть нам втішні результати.

А з іншого боку, що ти будеш дома робити? Сидіти без роботи?
Знаєш як виглядають рольові ігри безробітних (ірпінських) чулувіків?

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:31

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)

Ти обрав цього президента, ти з трусів вискакував, щоб всі за нього голосували? Так? Маєш свого улюбленого головнокомандуючого? То в чому проблема? Він найкращий, найрозумніший най най най - от і радій як цей най все класно робить для тебе - насолоджуйся своїм вибором - Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте :mrgreen:
Чекай, чекай - я щось пропустив?
На нас Зеленський напав? :shock: - чи все ж таки пуйло?



Чекай, чекай а з 2014 року війна продовжувалась тому що цього хотів Порох? Це ж не кацапи на Крим напали, потім на Домбабве вірно?! це ж все зза Пороха. Ну так Зе скакав кричав на Олімпійському й 73% візжало й піддакувало. Очи маючи - все бачили.
Не важливо по якій дорозі тебе везуть на кладовище, аби вона була заасфальтована. Чи вулиця пушкіна, чи Бендери - "какая разніца".... шашликів я сподіваюсь Ви встигли попоїсти так?!
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