Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика
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Додано: Суб 08 лип, 2023 07:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нічого дивного бравий вояка від ЗЕ думає лише за свою шкуру, а от за життя тих кого вбивають, калічать, гвалтують на окупуваних територіях, йому до одного місця. З такими захисниками лише своєї шкури нам і ворогів не потрібно, це класика
Додано: Суб 08 лип, 2023 07:52
Успіх , тебе ніхто не спитає. Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше.
Переварюй
Додано: Суб 08 лип, 2023 07:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі
А тут коментарі почитай від людей на це :
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:45
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:18
Треба - "не словом, а ділом!"
Тому, саме для тебе є "третій варіант "))
То ти вже побіг штурмувати ТЦК і за будь-яку ціну потрапити на фронт?
Чи лише чужими руками хочеш жар загортати/воювати до виходу на кордони 91го?
Так вони хоч не підпи.жують, що "не так воюю" і т.п., а місцями, то і вдячні мені.
І не кажуть - давай, поки не дійдеш до кордонів 91го, навіть, не думай вилазити з окопів!
Звичайно, що краще було б дійти до кордонів 91го і взагалі, до москви))
Але давайте тверезо мислити - є сили/ресурси перемогти - то діємо(2-3міс), а ні - то сенс втрачати ще купу тисяч людей?
І не треба казати - а ще почекаємо півроку... там літаки дадуть(може) і ще танчиків(може)... - так ворог теж НЕ дрімає і до того часу ТЕЖ НАКОПИЧИТЬ сили і техніки(пох, що нелегально в інших країнах купить/обміняє) - тож знову сили "порівняються" і так, майже, до безкінечності...
І все б то може і нічого - може б і колись таки "проплив труп ворога"... Але!!!
Але якою ціною???
Сотнями тисяч вбитих українців?
Щоби що?
Щоб наші діти/внуки колись сказали - напоркуа був такий двіж, якщо ми і так вибрали жити закордоном?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:18
Кожен п'ятий українець виїхав за кордон через повномасштабну війну. Станом на червень 2023 року за кордоном перебувають понад 8,1 млн громадян України. Про це йдеться в дослідженні Громадянської мережі ОПОРА.
У червні 2023 в Україні зафіксували 48,3 млн активних SIM-карток. Дослідники припускають, що в Україні наразі мешкають не більше 33,8 млн людей, адже на 100 жителів припадає 143 картки. Згідно з цим методом підрахунку, від кінця 2021 року кількість мешканців України зменшилася на понад 7 млн людей.
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:22
Успіх
Ти обрав собі головнокомандуючого двічіухилянтащрневтік? Так? То насолоджуйся своїм вибором і не ний тут і не кивай на інших, хто був проти твого вибору - андестенд? Га?
Так, а дороги які класні в Бучу, Ірпінь і т.і., бо велике крадівництво це святе. Це ж важливіше ніж сотні тисяч вбитих та скалічених, вірно? Так твій кумир рахує? Га? Чи як примусив тебе служити вже не кумир? А що сталося? Га? Вже не подобається, так, вже закликаєш військових йти на Київ щоб повалити свого кумира? Вже пригожин твій кумир, так? Якеж ти лайно прости Господи
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 09:32, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:25
Успіх ,
Насправді ні. Динаміка виглядає так, що ми нарощуємо бойову могутність (хоч і не так швидко як хотілося б) , а мордор виснажує свої запаси. Про кількість танків писали вище. Можна і про якість казати: все більше відсоток Т55 і Т62… Вертольоти К-52 збиваються швидше, ніж кліпає завод. І так по всім позиціям. Втома і подразливість твої зрозумілі. І зрозуміло, що руки інколи опускаються. Проте ми дійсно наближаємось до перемоги. І мені здається , що ця літня кампанія таки дасть нам втішні результати.
А з іншого боку, що ти будеш дома робити? Сидіти без роботи?
Знаєш як виглядають рольові ігри безробітних (ірпінських) чулувіків?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:31
Чекай, чекай а з 2014 року війна продовжувалась тому що цього хотів Порох? Це ж не кацапи на Крим напали, потім на Домбабве вірно?! це ж все зза Пороха. Ну так Зе скакав кричав на Олімпійському й 73% візжало й піддакувало. Очи маючи - все бачили.
Не важливо по якій дорозі тебе везуть на кладовище, аби вона була заасфальтована. Чи вулиця пушкіна, чи Бендери - "какая разніца".... шашликів я сподіваюсь Ви встигли попоїсти так?!
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