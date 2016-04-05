Додано: Суб 08 лип, 2023 09:18

Василь-Рівне написав: бравий вояка бравий вояка

Hotab написав: прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»

Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся

Тому, саме для тебе є "третій варіант "))То ти вже побіг штурмувати ТЦК і за будь-яку ціну потрапити на фронт?Чи лише чужими руками хочеш жар загортати/воювати до виходу на кордони 91го?Так вони хоч не підпи.жують, що "не так воюю" і т.п., а місцями, то і вдячні мені.І не кажуть - давай, поки не дійдеш до кордонів 91го, навіть, не думай вилазити з окопів!Звичайно, що краще було б дійти до кордонів 91го і взагалі, до москви))Але давайте тверезо мислити - є сили/ресурси перемогти - то діємо(2-3міс), а ні - то сенс втрачати ще купу тисяч людей?І не треба казати - а ще почекаємо півроку... там літаки дадуть(може) і ще танчиків(може)... - так ворог теж НЕ дрімає і до того часу ТЕЖ НАКОПИЧИТЬ сили і техніки(пох, що нелегально в інших країнах купить/обміняє) - тож знову сили "порівняються" і так, майже, до безкінечності...І все б то може і нічого - може б і колись таки "проплив труп ворога"... Але!!!Але якою ціною???Сотнями тисяч вбитих українців?Щоби що?Щоб наші діти/внуки колись сказали - напоркуа був такий двіж, якщо ми і так вибрали жити закордоном?