Додано: Суб 08 лип, 2023 10:03

Hotab написав: Динаміка виглядає так, що ми нарощуємо бойову могутність (хоч і не так швидко як хотілося б) , а мордор виснажує свої запаси. Про кількість танків писали вище. Можна і про якість казати: все більше відсоток Т55 і Т62… Вертольоти К-52 збиваються швидше, ніж кліпає завод. І так по всім позиціям. Динаміка виглядає так, що ми нарощуємо бойову могутність (хоч і не так швидко як хотілося б) , а мордор виснажує свої запаси. Про кількість танків писали вище. Можна і про якість казати: все більше відсоток Т55 і Т62… Вертольоти К-52 збиваються швидше, ніж кліпає завод. І так по всім позиціям.

Hotab написав: Втома і подразливість твої зрозумілі. І зрозуміло, що руки інколи опускаються. Втома і подразливість твої зрозумілі. І зрозуміло, що руки інколи опускаються.

Hotab написав: Проте ми дійсно наближаємось до перемоги. І мені здається , що ця літня кампанія таки дасть нам втішні результати Проте ми дійсно наближаємось до перемоги. І мені здається , що ця літня кампанія таки дасть нам втішні результати

Hotab написав: А з іншого боку, що ти будеш дома робити? Сидіти без роботи? А з іншого боку, що ти будеш дома робити? Сидіти без роботи?

Воно б то так, якщо б не підживлювалась педерації з інших країн "втіхаря"!(то шахедів їм підкинуть, то ланцетів, то ще чогось... і це теж тривати може довго)Та невже? І коли це ми помітили? Невже аж на 16й місяць?))А чому так?Тут же "медок"- і годують/одягають- і зарплати/премії ого-гооооо))- і робота(якщо не в піхоті) то відносно легша, ніж на будові підсобником працювати- хоча і ненормований робочий день/ніч)) і постійний ризик життя/каліцтва...То чого б тут "рукам опускатись"?І я надіюсь на це... але, це буде, напевно, остання надія... - як то кажуть "та вже заіпались стільки надіятись"))Ой, а нехай це вже нікого не іпе/не турбує😉В менем є кохана дружина/діти /батьки, яких я дуууууже сильно люблю і знаю, що вони мене дуууууже сильно люблять і дуууууже сильно чекають вдома живим і неушкодженим!Все буде добре!👍