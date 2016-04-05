Успіх написав:Чекай, чекай - я щось пропустив? На нас Зеленський напав? - чи все ж таки пуйло?
Ти дійсно досі ничого не зрозумів? Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019. Але більшість з них звалила з країни, а дехто нажаль не має розуміння між своїми діями і наслідками. Моя дитина в свої 22 роки будучи в штурмовій бригаді на нулі не скаржиться так, як це робиш ти... А там не сплять добами тому що орки в 200-300 метрах і обстріли нескинчені. Зав'язуй дратувати, поки тобі не почали казати більш непріємні речі.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 08 лип, 2023 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Але якщо ми повернемося десь у 2018 рік - чим займалося суспільство: через скарги на комфорт пасажирів Уклон відмовився від Ланосів. Про збільшення податків для використання їх на оборону годі було й говорити...
А давайте повернемось десь у 2013. Пройшла революція гідності. Україна визначилася з європейським напрямком розвитку. У 2023 ви звинувачуєте суспільство у всіх проблемах та.. Тобто по вашому суспільство живе в Анархії та Україна слаба держава? Нагадую держава - система спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управлінням суспільством та керівництво загальносуспільними правилами!
П.С. Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі. А хто дозволив та встановив порядок роботу ФОП. Контроль над їх роботою та сплатою податків хто здійснює? Про відповідальність інших посадових осіб сумно зовсім. Може треба повноцінне зовнішнє управління країною.?? Тоді не виникне потреба підіймати зарплату щоб не брав хабаря, а просто ввести відповідальність. Є вина - 10-30 років тюрми. Скільки десятиліть ще треба щоб в Україні запрацювали базові правила?
Польща переходить від слів до справи в економічній політиці. Новопризначена урядовий уповноважений в справах співпраці з Україною пані Міністр Ядвіга Емілевич цього тижня прибула на переговори з українськими колегами та привезла з собою цілу делегацію польського бізнесу. Польща відновила діяльність в Україні Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH урядової агенції з інвестиції та торгівлі - основного інструменту їхньої інвестиційної співпраці. Було сказано, що товарообіг між нашими країнами виріс в минулому 2022 році на 54% рік до року - до 75 млрд злотих (приблизно 18 млрд доларів США). Україна стала для Польщі шостим за обʼємами торгівельним партнером. Перевірка української статистики показала лише 12 млрд доларів - розбіжність у статистиці 30%. Цікаво чому така різниця. (Мій варіант - є тіньові схеми + по-різному рахують). Обʼєм польських інвестицій в Україну - понад 1.2 млрд дол - або близько 2% загального обʼєму. Ніби і небагато - але все одно в першій десятці. Потенціал великий і буде реалізований в повоєнний період. Понад 2700 компаній з Польщі зареєструвалось в PAIH з бажанням взяти участь у проектах відбудови в Україні. Частину польської делегації приймали на UNIT.City. Польські бізнесмени було щиро вражені динамікою розвитку української інфраструктури інновацій та технологій та можливостями які пропонує платформа Юніт.
Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.
Хотаб такого не каже)) Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно. А якщо так вийшло, що держава не може зробити тобі такий податок з якихось причин, то візьми і сам закинь на дрони. Скільки є совісті. Що там у вас вчора було? Ви так і не відповіли). Що гарного і цікавого знайшли в 2013 році, ще до своєї появи вас тут?) З.І О, тільки зараз помітив, що ваш нік не має стосунку до Мазди. Куди я дивився весь час)
Hotab написав:прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся
Так вони хоч не підпи.жують, що "не так воюю" і т.п., а місцями, то і вдячні мені. І не кажуть - давай, поки не дійдеш до кордонів 91го, навіть, не думай вилазити з окопів.
Hotab написав:прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся
Так вони хоч не підпи.жують, що "не так воюю" і т.п., а місцями, то і вдячні мені. І не кажуть - давай, поки не дійдеш до кордонів 91го, навіть, не думай вилазити з окопів.
Саме так.
«Чтобы слова не расходились с делом , нужно молчать и ничего не делать». 😄
Наскільки інколи неприємний Будівельник своєю впертістю та безапеляційністю, проте це краще, бо він підприємець, який наповнює бюджет. І платить розкритикованому ним долярчику зарплату зі своїх податків. І це краще чим домашній пенсіонер до 60, який ллє єлєй в вуха, але користі для перемоги від нього нуль.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 10:16, всього редагувалось 2 разів.
Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі
Я купив половину ділянки у буйного алкаша з винним погребом. І не ставлю забор. Пацифіст я. Алкашу віддав рушницю. А сам займаюсь розбудовой ділянки. Алкаш з друзями приходять і кажуть, давай нам жрачку. Інші сусіди кажуть, не гони, постав забор, охорону, собаку. Я грю, та нє я йому в очі подивлюсь, шашликом пригощу. Домовимося. От мені просто цікаво що буде далі і хто винуватий. Живу в мире абсурда, как в фильме "шоу трумена".
Востаннє редагувалось beee в Суб 08 лип, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Динаміка виглядає так, що ми нарощуємо бойову могутність (хоч і не так швидко як хотілося б) , а мордор виснажує свої запаси. Про кількість танків писали вище. Можна і про якість казати: все більше відсоток Т55 і Т62… Вертольоти К-52 збиваються швидше, ніж кліпає завод. І так по всім позиціям.
Воно б то так, якщо б не підживлювалась педерації з інших країн "втіхаря"!(то шахедів їм підкинуть, то ланцетів, то ще чогось... і це теж тривати може довго)
Hotab написав:Втома і подразливість твої зрозумілі. І зрозуміло, що руки інколи опускаються.
Та невже? І коли це ми помітили? Невже аж на 16й місяць?)) А чому так? Тут же "медок" - і годують/одягають - і зарплати/премії ого-гооооо)) - і робота(якщо не в піхоті) то відносно легша, ніж на будові підсобником працювати - хоча і ненормований робочий день/ніч)) і постійний ризик життя/каліцтва... То чого б тут "рукам опускатись"?
Hotab написав:Проте ми дійсно наближаємось до перемоги. І мені здається , що ця літня кампанія таки дасть нам втішні результати
І я надіюсь на це... але, це буде, напевно, остання надія... - як то кажуть "та вже заіпались стільки надіятись"))
Hotab написав:А з іншого боку, що ти будеш дома робити? Сидіти без роботи?
Ой, а нехай це вже нікого не іпе/не турбує😉 В менем є кохана дружина/діти /батьки, яких я дуууууже сильно люблю і знаю, що вони мене дуууууже сильно люблять і дуууууже сильно чекають вдома живим і неушкодженим!
Hotab написав:Успіх , тебе ніхто не спитає. Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі) А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше. Переварюй
Що поганого в схваленні отого всього позитиву, що робить Успіх? Що значить *«друзі» тобі дозволяють лише скиглити*?
Стосовно заміни я свою позицію пояснив, ще з три дні тому. Ясно і чітко.
Ще раз: не треба узагальнювати, є претензії конкретизуйте. Бо виходить, що я Успіха в чомусь обманував. А вчора це сплило.
Але якщо ми повернемося десь у 2018 рік - чим займалося суспільство: через скарги на комфорт пасажирів Уклон відмовився від Ланосів. Про збільшення податків для використання їх на оборону годі було й говорити...
А давайте повернемось десь у 2013. Пройшла революція гідності. Україна визначилася з європейським напрямком розвитку. У 2023 ви звинувачуєте суспільство у всіх проблемах та.. Тобто по вашому суспільство живе в Анархії та Україна слаба держава? Нагадую держава - система спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управлінням суспільством та керівництво загальносуспільними правилами!
П.С. Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі. А хто дозволив та встановив порядок роботу ФОП. Контроль над їх роботою та сплатою податків хто здійснює? Про відповідальність інших посадових осіб сумно зовсім. Може треба повноцінне зовнішнє управління країною.?? Тоді не виникне потреба підіймати зарплату щоб не брав хабаря, а просто ввести відповідальність. Є вина - 10-30 років тюрми. Скільки десятиліть ще треба щоб в Україні запрацювали базові правила?
+1 але , щоб потрапити до в'язниці треба пройти через самый гуманный в мире суд , і повертаємось до - а хто...?