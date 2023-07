Додано: Суб 08 лип, 2023 10:56

beee написав: Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.

По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?

Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?

beee написав: Что в перспективе? Что в перспективе?

Байрактари - завод запустять у 2024. Наші ракети вже виробляються, так.Крім того, активно йде праця по іншим напрямкам військового виробництва. 14 липня підкомітет регіонального економічного співробітництва та торгівлі проведе круглий стіл виробників дронів, що хочуть масштабувати своє виробництво. Приїдуть інвестори із далеких дружніх країн.На моменті є гарні новини з Донецького напрямку, там кацапів посунули досить далеко.Також у ВР є рішення про перспективи Донбасу - потужний аграрний регіон((. Але слід розуміти, що з "хворим на всю голову сусідом" нічого іншого там не може бути.Закінчення війни is in the air, але на яких умовах