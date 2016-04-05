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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45534554455545564557>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:28

  Hotab написав:detroytred ,

Стосовно заміни я свою позицію пояснив, ще з три дні тому.


«Успіх, я тобі не допоможу, бо там вже є ти. Дякую тобі». Оця позиція? 😄
Ні, ну якщо вона його влаштовує…. :mrgreen:

Оця. По факту це так.

Звісно не влаштовує. Його. Але інші, які йому тут оголошували, ще гірші. Для нього.

Тим паче, що конкретно рядового Успіха я замінити не можу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:34

Згоріла хата - то гори й сарай!©

Такссссс... Залив дистильованої води в акуми(бо вже деякі "ячейки" майже сухі були) і поставив заряджати... - тож, тепер можна знову продовжити дискусію))

  Slon_Nosov написав:Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019
Он воно як🤔
  beee написав:просто цікаво що буде далі і хто винуватий.
То може ми по завершенні війни будемо в цьому розбиратись і садити у в'язницю винуватих, чи ви ВЖЕ хочете скидати владу під час війни?
Просто хочу зрозуміти, що хочете на моменті?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:36

detroytred ,


Я десь претендував, що кращий за будівельника (що моє спілкування з Успіхом для нього чи для перемоги більше користі, ніж його податки)?



Так ось же:

Але інші, які йому тут оголошували, ще гірші. Для нього


Ні, не гірші. Лити єлей і Нібуя не робити (лише смоктати з бюджету) значно гірше, ніж критикувати + платити (донатити) або служити. Якщо хай Успіх це може не розуміти, то ви з кіосаками просто лицемірите.


Тим паче, що конкретно рядового Успіха я замінити не можу.


Я помилюсь, якщо скажу «нікого не можете замінити»? Офіцер, який в умовах війни чемодан без ручки.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 11:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?
Что в перспективе?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:чи ви ВЖЕ хочете скидати владу під час війни?

На злодії шапка горить - ТИ хочеш і писав про це, мізків немає, забув, то я нагадаю:
  Успіх написав:зразу в Києві ;)

  Успіх написав:Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:54

  Hotab написав:detroytred ,

Але інші, які йому тут оголошували, ще гірші. Для нього


Ні, не гірші. Лити єлей і Нібуя не робити (лише смоктати з бюджету) значно гірше, ніж критикувати + платити (донатити) або служити. Якщо хай Успіх це може не розуміти, то ви з кіосаками просто лицемірите.

Да-да, я не доначу і взагалі нікому не допомагаю -- що ще вигадаєте?
У вас всі претензії будуються на отаких зі стелі взятих обгрунтуваннях.
Або демагогічних узагальненнях, перекручуваннях, гіперболізації.

Ще раз -- конкретно де єлей?
Ліцемірство -- це у вас. Як ви робите вигляд, що не розумієте, не бачите того, що постійно вимушені вигадувати аргументацію для своїх претензій.

За мене служать ще з АТО рідний брат з племінником. Хто служить за будівельника та його двох синів?
Порівняйте.
Може ще бажаєте, щоб в мене одні похилі батьки та жінки в родині залишилися, поки ми всі будемо служити за ... будівельника і його синів?
І дякувати йому за податки...

Тому хоч якісь підстави говорити (якщо вони повинні бути у вашому розумінні указщика кому можна кому ні) в мене все ж таки є.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:56

Все хорошо, прекрасная маркиза...

  beee написав:Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?

Байрактари - завод запустять у 2024. Наші ракети вже виробляються, так.
Крім того, активно йде праця по іншим напрямкам військового виробництва. 14 липня підкомітет регіонального економічного співробітництва та торгівлі проведе круглий стіл виробників дронів, що хочуть масштабувати своє виробництво. Приїдуть інвестори із далеких дружніх країн.
  beee написав:Что в перспективе?

На моменті є гарні новини з Донецького напрямку, там кацапів посунули досить далеко.
Також у ВР є рішення про перспективи Донбасу - потужний аграрний регіон((. Але слід розуміти, що з "хворим на всю голову сусідом" нічого іншого там не може бути.
Закінчення війни is in the air, але на яких умовах :roll:
Востаннє редагувалось fler в Суб 08 лип, 2023 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:57

ДумайТЕ!©

  Hotab написав:+ платити (донатити)
Це, звичайно, класно... Але!!!
Розкажу вам одну байку...
Декілька років тому - ФОПи виходили неодноразово в Києві на мітинги проти РРО і т.п.(це все і по новинах теж показували) - але я це все знав з середини, так як двічі їздив з колегами/ФОПами в Київ!
Так от - всюди, де тільки можна - згуртовували ФОПів, щоб їхали в Київ...
І було так - хто НЕ їде в Київ, або дає від себе людину(кум/брат/сват/сусід), або скидає гроші на дорогу і харчування тим, хто туди їде.
І вже як збирали гроші на 2гу, 3тю, 4ту... поїздки, то казали - "люди, звичайно добре, що здаєте кошти, але все ж таки потрібно більше людей, щоб поїхала в Київ. Потрібна масовка! Бо чим нас буде більше, тим швидше нас влада почує!
Треба більше людей, а не те, щоб більшість скинула гроші і все.../наче відкупились/а далі - моя хата скраю...

Зрозуміло до чого я це розповів?☝️
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:03

Що воно несе?)))

  Василь-Рівне написав:мізків немає
- співчуваю, що в тебе їх немає))
Я писав думки/розмови побратимів!
Чи ти думаєш, що один якийсь простий пересічний солдат висловлює лише свої думки/бажання - а у всіх побратимів кардинально інші "хотєлки"?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:05

Успіх ,

Зрозуміло до чого я це розповів?☝️


Відмінно зрозуміло. Проте людей, які вміють заробити і на себе, і профінансувати війну значно менше ніж тих, хто не вміє. Тому ті, хто вміють, їх треба берегти. А хто не вміє (не хоче, не може) - ті мають воювати. Найгірше - це не робити ні те, ні інше. Це з точки зору справедливості. Моєї справедливості. Може в тебе інша.


За мене служать ще з АТО рідний брат з племінником. Хто служить за будівельника та його двох синів?


Я так розуміє Будівельник з синами платить вам пенсію, і зарплату брату з племінником. Так ви що там, ніяк не розберу? Донатите з пенсії? Ааа.
Та не можете ви нікуди піти, «якщо призовуть ». Бо не призовуть! Хіба нема зовсім критичної самооцінки, що офіцер , який не зовсім офіцер??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 11:15, всього редагувалось 3 разів.
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