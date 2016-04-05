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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:06
Hotab написав:
Я помилюсь, якщо скажу «нікого не можете замінити»? Офіцер, який в умовах війни чемодан без ручки.
Після того, що я нещодавно почув від вас (справжні ваші оцінки та думки), да мені по боку ваші оцінки та думки.
А на чемодан хоч з ручкою, хоч без я не претендував.
Починайте питання з розповіді про себе - от я зараз нікого не замінюють, тому що... А ви?
Хоча питання полягало - можу не можу. Звісно можу. І вже не раз відповідав, що призвуть -- то заміню. Але не рядового Успіха. Мова ж була про саме його заміну.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:07
fler написав: beee написав:
Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?
Байрактари - завод запустять у 2024. Наші ракети вже виробляються, так.
Крім того, активно йде праця по іншим напрямкам військового виробництва. 14 липня підкомітет регіонального економічного співробітництва та торгівлі проведе круглий стіл виробників дронів, що хочуть масштабувати своє виробництво. Приїдуть інвестори із далеких дружніх країн.
beee написав:
Что в перспективе?
На моменті є гарні новини з Донецького напрямку, там кацапів посунули досить далеко.
Також у ВР є рішення про перспективи Донбасу - потужний аграрний регіон((. Але слід розуміти, що з "хворим на всю голову сусідом" нічого іншого там не може бути.
Закінчення війни is in the air, але на яких умовах
Дякую.
А то нехорошо получается. Соседи ходят спрашивают, начинать ремонт, не начинать. Я вроде член клуба, а обнадежить не могу
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:08
detroytred написав:
За мене служать ще з АТО рідний брат з племінником. Хто служить за будівельника та його двох синів?
Порівняйте.
Може ще бажаєте, щоб в мене одні похилі батьки та жінки в родині залишилися, поки ми всі будемо служити за ... будівельника і його синів?
І дякувати йому за податки...
Ну от - дали чітку відповідь!👍
А не так, як тут більшість "круть-верть", як вужі на сковороді.
Або відповісти чітко не вміють/не хочуть, або просто ігнорують "не зручні" запитання!
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:09
Успіх написав: Hotab написав:
+ платити (донатити)
Це, звичайно, класно... Але!!!
Розкажу вам одну байку...
Декілька років тому - ФОПи виходили неодноразово в Києві на мітинги проти РРО і т.п.(це все і по новинах теж показували) - але я це все знав з середини, так як двічі їздив з колегами/ФОПами в Київ!
Так от - всюди, де тільки можна - згуртовували ФОПів, щоб їхали в Київ...
І було так - хто НЕ їде в Київ, або дає від себе людину(кум/брат/сват/сусід), або скидає гроші на дорогу і харчування тим, хто туди їде.
І вже як збирали гроші на 2гу, 3тю, 4ту... поїздки, то казали - "люди, звичайно добре, що здаєте кошти, але все ж таки потрібно більше людей, щоб поїхала в Київ. Потрібна масовка! Бо чим нас буде більше, тим швидше нас влада почує!
Треба більше людей, а не те, щоб більшість скинула гроші і все.../наче відкупились/а далі - моя хата скраю...
Зрозуміло до чого я це розповів?☝️
Безналоговый рай, конечно ясно )))
Так же как сейчас рации полузаряжу в знак протеста ))) хотя можно просто ранить себя в ногу )))
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:13
stm , злая STM пришла. Прячемся))
2 Детройт: На питання «А ви?» відповідь «Плачу вам пенсію. Всю. Я один.»
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:13
Успіх написав: Slon_Nosov написав:
Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019
Он воно як🤔
А як інакше? Наголосував - виправляй! Досі не виходить з голови шутка тих часів, "а то шо, путін нападет?", "хуже не будет, хотябы посмеемся".
Є інший приклад, коли мої друзі, наголосувавшие проти бариги зібрались і поїхали з країни в повному складі сімї три місяці потому...
Доречі, вони також не розуміють наслідків своїх дій у 2019.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19
Hotab написав:stm
, злая STM пришла. Прячемся))
Ну, если уже альфа-самец меня боится... )))
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:20
stm написав:
Безналоговый рай, конечно ясно
Ну тут і дураку зрозуміло, що приклад наводився для розуміння "що не все вирішують гроші, а треба і людський ресурс "! - але ж СТМ перекрутила на свій лад.
stm написав:
Так же как сейчас рации полузаряжу в знак протеста )))
Ну, ще до зими позаряджаю на повну)) - а там подивлюсь по обставинах
stm написав:
хотя можно просто ранить себя в ногу )))
Особисто ви, то можете себе поранити і в голову, якщо щось там можна поранити)))
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:20
Hotab написав:
Плачу вам пенсію. Всю. Я один.
какую пенсию ты ему платишь, если ты сам бюджетник, один военный платит пенсию другому, из одного и того же бюджета, самому не смешно. А кто этот бюджет наполняет, может тоже ты? создаешь какой-то конкурентный рыночный продукт с добавленной стоимостью?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 лип, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:22
Успіх
,
але ж СТМ перекрутила на свій лад
«все сказанное тобой будет использовано против тебя» 😄
А кто этот бюджет наполняет, может тоже ты?
Может. А ты когда на работу?
может ты создаешь какой-то конкурентный рыночный продукт с добавленной стоимостью?
Да. Неужели ты такой олень, что подумал, что я стану упоминать налоги со 100к боевых? Ох ты ограниченный, Виталик..
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Bukka
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