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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4554455545564557
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:26

  Hotab написав:Ох ты ограниченный, Виталик..
хотаб я задал четкий вопрос какой конкурентный рыночный продукт ты создаёшь который оплачивается не из бюджета? бюджет не может наполнять сам себя. Свои оскорбления оставь для любовных игр с умственно ограниченными женщинами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:27

  Hotab написав:Я так розуміє Будівельник з синами платить вам пенсію, і зарплату брату з племінником. Так ви що там, ніяк не розберу? Донатити з пенсії? Ааа.
Та не можете ви нікуди піти, «якщо призовуть ». Бо не приховать! Хіба нема зовсім критичної самооцінки, що офіцер , який не зовсім офіцер??

Платить податки державі. Пенсію мені платить держава. В мене фінвідношення були при службі і на пенсії з державою, а не з будівельником. Не буде платити будівельник, будуть інші. Зменшиться пенсія та грошове забезпечення, то й зменшиться. Якщо держава, посадовці не зможуть знайти інші надходження і шляхи росту, ніж конкретно будівельник.

Це проблема донатити з пенсії?

Зможу чи не зможу це буде видно. Відштовхуйтесь від того, що є.
Мене питати не будуть.

Ви мені ще лекцію про кодекс честі офіцера прочитайте... Хто такий офіцер, усі пункти, критерії, ознаки.
Не набридло з узагальненнями-то?
Претензія, підгрунтя. Тільки так.

Мені почати фантазувати про вас?
Так я не такий ..., Як ви.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:29

vitaliian , коли знайдеш роботу , я тобі відповім.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:34

  Hotab написав:Успіх , тебе ніхто не спитає. ;) Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь» :D
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше. :oops:
Переварюй ;)

Большинство тут "не друзі" и обругают, а не похвалят.
Но менять его на фронте тоже не торопятся. При этом рассказывают, что в тылу они ценнее. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:36

  Hotab написав:2 Детройт: На питання «А ви?» відповідь «Плачу вам пенсію. Всю. Я один.»

Тобто ви вважаєте, що ваша виплата мені пенсії важливіша, ніж ваша заміна когось у війську?

Тоді які претензії до пенсів?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:40

  Slon_Nosov написав:Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019

Не визнають вони ніякі свої помилки тому кармічні покарання всієї країни продовжаться.

  beee написав:Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?
Что в перспективе?

По діях Заходу з F16, заборонами наступати на незахищені території рфії можна зрозуміти, що нам нав'язують корейський сценарій, а будемо впиратися, то буде сирійський чи афганський.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:50

Ну от - прості речі, яким треба навчитись нашим форумчанам))

Основне на 16:30
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:maza5 ,

Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.


Хотаб такого не каже))
Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно.

Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:02

  Faceless написав:
Hotab написав:maza5 ,

Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.


Хотаб такого не каже))
Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно.

Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв


Це ви зараз про IT, які офіційно влаштовані в Україні і все отримують на українську картку? Є трохи інші.
Hotab
 
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  #<1 ... 4554455545564557
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