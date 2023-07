854

00:52:22,223 --> 00:52:24,058

So, for the past two years,



855

00:52:24,141 --> 00:52:26,811

your troop has alternated (чергува́ти(ся)

between six months of deployment (розгорта́ння коло́ни (фро́нту)



856

00:52:26,894 --> 00:52:28,729

and six months of training. (тренува́ння)



857

00:52:28,813 --> 00:52:30,857

That's 67% less downtime (прості́й, ви́мушена бездія́льність, час просто́ю)

than a normal...



858

00:52:30,940 --> 00:52:32,709

I didn't reach out to you

to talk OPTEMPO ratios.



...





The Terminal List - S01E01 (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt





633

00:52:23,182 --> 00:52:25,977

Останні два роки ваша група провела



634

00:52:26,102 --> 00:52:28,479

шість місяців,

розгортаючись та навчаючись.



635

00:52:28,563 --> 00:52:30,731

Це на 67% менше простою…



636

00:52:30,815 --> 00:52:32,942

Мене не цікавлять ці показники.



....



645

00:53:05,099 --> 00:53:09,145

Я почала з моделі розгортання

вашої групи, бо якщо ваші люди



646

00:53:09,228 --> 00:53:12,607

загинули через виснаження,

ви в цьому не винні.



...



649

00:53:16,569 --> 00:53:19,614

Ви вважаєте мене ворогом,

але я борюся за правду.



650

00:53:19,697 --> 00:53:23,075

Якщо зламана система ставить

вас у таке становище…









The Terminal List - S01E03 (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt



499

00:51:12,028 --> 00:51:15,615

Відрядження. Вони люблять казати,

що ми боремося за свободу.



500

00:51:15,698 --> 00:51:18,284

А насправді, Соле,



501

00:51:19,285 --> 00:51:22,079

у цьому світі є лихо.



502

00:51:24,373 --> 00:51:27,627

Ми дивимося йому в очі, бо люди бояться.







....







520

00:54:33,354 --> 00:54:36,315

Вони померли й нічого не отримали.



521

00:54:37,942 --> 00:54:42,863

Вони у темряві через якийсь

корпоративний проєкт.



522

00:54:42,947 --> 00:54:43,990

СТІВ ХОРН



523

00:54:45,366 --> 00:54:47,994

Ось чому моя дружина

й донька мали померти.



524

00:54:49,745 --> 00:54:51,247

Цього я не розумію.



525

00:54:52,790 --> 00:54:55,126

Навіщо вони вплутали в це дівчат?



526

00:54:58,504 --> 00:55:00,506

Вбивство порушує спокій.



527

00:55:03,175 --> 00:55:06,053

Ветеран війни втрачає розум,

вбиває родину,



528

00:55:06,137 --> 00:55:08,556

вбиває лікарів, накладає на себе руки.



529

00:55:08,639 --> 00:55:12,893

Люди не вагаються.

Їм потрібно зробити з цього шоу.











6та серія:



287

00:29:14,336 --> 00:29:17,756

Піднімемо тост за адмірала



288

00:29:18,382 --> 00:29:21,719

І за відважного капітана



289

00:29:22,553 --> 00:29:26,015

І слава контр-адміралу



290

00:29:26,849 --> 00:29:29,852

Коли розкажуть про їхню сміливість



291

00:29:30,561 --> 00:29:34,273

Але зніміть капелюхи

І тричі вітайте



292

00:29:34,356 --> 00:29:37,568

Сина кожного матроса



293

00:29:38,694 --> 00:29:42,490

Людей унизу, які б'ють ворога



294

00:29:43,365 --> 00:29:46,660

Людей зі зброєю



295

00:29:48,204 --> 00:29:53,000

Людей зі зброєю