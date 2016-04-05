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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:26
Hotab написав:
Ох ты ограниченный, Виталик..
хотаб я задал четкий вопрос какой конкурентный рыночный продукт ты создаёшь который оплачивается не из бюджета? бюджет не может наполнять сам себя. Свои оскорбления оставь для любовных игр с умственно ограниченными женщинами.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:27
Hotab написав:
Я так розуміє Будівельник з синами платить вам пенсію, і зарплату брату з племінником. Так ви що там, ніяк не розберу? Донатити з пенсії? Ааа.
Та не можете ви нікуди піти, «якщо призовуть ». Бо не приховать! Хіба нема зовсім критичної самооцінки, що офіцер , який не зовсім офіцер??
Платить податки державі. Пенсію мені платить держава. В мене фінвідношення були при службі і на пенсії з державою, а не з будівельником. Не буде платити будівельник, будуть інші. Зменшиться пенсія та грошове забезпечення, то й зменшиться. Якщо держава, посадовці не зможуть знайти інші надходження і шляхи росту, ніж конкретно будівельник.
Це проблема донатити з пенсії?
Зможу чи не зможу це буде видно. Відштовхуйтесь від того, що є.
Мене питати не будуть.
Ви мені ще лекцію про кодекс честі офіцера прочитайте... Хто такий офіцер, усі пункти, критерії, ознаки.
Не набридло з узагальненнями-то?
Претензія, підгрунтя. Тільки так.
Мені почати фантазувати про вас?
Так я не такий ..., Як ви.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:29
vitaliian , коли знайдеш роботу , я тобі відповім.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:34
Hotab написав:Успіх
, тебе ніхто не спитає.
Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше.
Переварюй
Большинство тут "не друзі" и обругают, а не похвалят.
Но менять его на фронте тоже не торопятся. При этом рассказывают, что в тылу они ценнее.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:36
Hotab написав:
2 Детройт: На питання «А ви?» відповідь «Плачу вам пенсію. Всю. Я один.»
Тобто ви вважаєте, що ваша виплата мені пенсії важливіша, ніж ваша заміна когось у війську?
Тоді які претензії до пенсів?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:40
Slon_Nosov написав:
Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019
Не визнають вони ніякі свої помилки тому кармічні покарання всієї країни продовжаться.
beee написав:
Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?
Что в перспективе?
По діях Заходу з F16, заборонами наступати на незахищені території рфії можна зрозуміти, що нам нав'язують корейський сценарій, а будемо впиратися, то буде сирійський чи афганський.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:50
Основне на 16:30
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 08 лип, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 11:50
Hotab написав:maza5
,
Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.
Хотаб такого не каже))
Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно.
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:02
Faceless написав: Hotab написав:maza5
,
Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.
Хотаб такого не каже))
Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно.
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це ви зараз про IT, які офіційно влаштовані в Україні і все отримують на українську картку? Є трохи інші.
detroytred написав: Hotab написав:
2 Детройт: На питання «А ви?» відповідь «Плачу вам пенсію. Всю. Я один.»
Тобто ви вважаєте, що ваша виплата мені пенсії важливіша, ніж ваша заміна когось у війську?
Тоді які претензії до пенсів?
Де це я так «вважаю»?
Я вважаю, і казав це не раз, що всі мають робити вклад. Різними способами.
А до «пенсів» як таких у мене нема претензій. Якщо людині 60+ , то у неїі здоровʼя ні воювати, ні працювати може не бути. Хай відпочивають. Але молодші, під час війни, таки не можуть дозволити собі пасивну позицію. З тз совісті, звичайно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:17
andrijk777 написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати.
З повагою до вас Bobua, прокоментую вище наведене:
на мою думку готовність до війни можуть мати макс. 2-5 % населення, з дикою натяжкою це макс. до 10, причин багато - психологічні, суспільні, економічні, цивілізаційні та інші
Боюсь що (не дай Бог) навіть якби фронт був біля Львову то кількість бажаючих не зростала б пропорційно площі окупованих територій. За прикладами далеко не ходимо: а) дивимось відсоток тих хто вступив в ТРО/ЗСУ в Києві до загальної кількості
населення в дтижні коли була реальна загроза взяття Києва
б) скільки прикладів коли десятки/ сотні чоловіків було вбито без спроб боротьби на окупованих територіях, а скільки десятків тисяч або виїхало на Захід або просто старалось вижити не висовуючись лишній раз.
Сучасні пересічні українці не таліби й не вєтнамці, чи на жаль чи на щастя (21-сторіччя, в центрі Європи..).
Цивілізація розхолождує, балує людей, з кожним поколінням народжується все більше овець і все менше вовків. Думаю плюс/мінус була б подібна ситуація і в тій же Польщі чи Словаччині
тим більше дивують заклики місцевих форумних "вовків" про кордони 1991, але чомусь без їх участі.
Це не зовсім правильно. Не треба все узагальнювали.
Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Якби фронт був і під Львовом і під Маріуполем, то зі Львова було б в рази більше добровольців.
І про добробут це також не зовсім вірно. Важливим є не добробут а степінь загрози! Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
Для прикладу, ви в курсі що фіни повністю залишили Виборг! Всі втікли, з домашніми тваринами з песиками і котиками. Залишили червоній армії пусте місто, а Виборг було друге за величиною місто Фінляндії. Ось вони на 100% були готовими до війни і 100% бачили загрозу в руських.
Цивілізація не розхолоджує, мабуть, а лише додає стримувань.
Але ж у глибині лишились тваринні рефлекси. Читав десь, що ядро мозку і первинні реакції у нас ще від рептилій...
От у дикій природі -- всі всіх гризуть,
але зазвичай менші остерігаються більших і тікають.
Люди гноблять рослинність, комах, і дрібних тварин, інколи і крупних, але, здебільшо, вже не кидаються одне на іншого -- ще з давніх часів. Бо от князівська влада (Яр.Мудрого) вимагала потім платити за вбивство-каліцтво. А нині платежі взагалі мутні стали. Та й амністії за гоп-стоп нема...
Втім, і досі логічно було би тікати, коли нападає сильніший ворог.
Але куди тікати,
якщо земну кулю можуть облетіти менш ніж за добу? І це по екватору...
Крім того, у переважної більшості людей майже нема “мобільності”. Власна нерухомість, гори речей, гроші в місцевих банках (а не у всюди доступній, мабуть, крипті).
От я рахував нещодавно
, що життя пересічного 2прожитк.мінімового коштує ~2млн.грв. А що доросліша людина -- то більша частка суми вже у житлі, речах, грошах (неліквідних)... Справді хочете все те покинути? То створіть петицію типу “віддамо всю нерухомість, речі й депозити в банках -- тільки випууууустіііііть нааааасссссс...” -- повний еквівалент втечі від окупації. А готівка -- читав, що можна 10тис.валюти вивозити через митницю. Чи пів кг золота?
Вивозити від війни дітей -- розумно.
Кидати більшу частину активів і неясно як жити далі -- навряд чи аж дуже розумно старій людині. Але це особиста справа кожного. Втім, ще й кордони є в “землях обітуванних” -- не дуже то й втечеш туди. От купа негрів тупо тоне.
Крім того, вже давно існує умовний “кольт -- великий вирівнювач”. Люди розлінились підтримувати ідеальну фіз.форму і надали можливість вбивати мало чи не немовлятам (а мо немовлятам теж, як у першій серії Сімпсонів
).
А фронт -- це просто зняті обмеження. В напрямку до ворогів. Можна вважати їх шкідливими рослинами, комахами чи гризунами.
Але, як виявилось -- у багатьох занадто тонка душевна конституція для фронту, тому більше 1-2міс гупання всілякими бомбочками і навіть поодиноких смертей довкола -- то їм занадто.
Тому то дуже нездорова маячня, всі ті гнилі розмови про “вони дуже досвідчені військові..., а ми, ідейні тиловики, нездатні їх замінити”. Бо насправді, якщо оцінювати комплексно -- то що більше люди у війську, то гіршою стає їхня досвідченість. Бо всі у війську такі ж як і в тилу.
Бо у військо набирали не звідкись там -- а таки з тилів... І я майже впевнений, що у тилах нема безтілесних духів, сповнених любов`ю до всього живого (з людьми включно). І до неживого. І навіть “сонцеїдів” нема, мабуть. А всі -- звичайні напівхижі двоногі прямоходячі звірі. Які запросто вб`ють за млн чи млрд, та й просто для самозахисту -- якщо будуть 100% впевнені у власній безкарності.
Цікаво розкрили тему у коротенькому серіалі inside.man -- що вб`є навіть святий, якщо невдало складуться умови. Всього 4серії. Гляньте. Порівняйте себе з ГГ. Ви хоч на десяту частину аж такі святі? А Breaking Bad -- то ціла епопея на цю тему.
І зрозумієте, що не “вівці”, а “хитродупенки” -- от це правильне слово...
А на тлі безлічі новин про вбивство навіть ідейних пацифістів після окупації -- мені важко уявити, що люди, які не купили собі індульгенцію великою зрадою, і надалі аж так безтурботно потраплятимуть в полон. Іти потім “на підвал”, переписувати на “асвабадітєлєй” все-все-все майно і гроші, і +всі внутр.органи (на донорство)... -- лиш би не брати зброю в руки і не стріляти по живих окупантах? Х.з., може і є аж настільки “пацифітські люди”, але...
До речі, як воно в цивіліз.світі.
Серіал The Terminal List.
Спецпризначенці в США.
Це зовсім непрості люди, воюють в повний зріст, бігають і стріляють з великою масою спорядження...
За людожерською логікою “клубу любителів недосяжного військ.досвіду” такі специ мали би воювати 24/7/365 ...
Але, як я зрозумів (див. субтитри нижче), вони щонайменше половину часу були вдома!? І навіть це вважалось там недостатнім і причиною помилок і втрат у бойовій вилазці...
А у нас я навіть не розумію, що називати “простоєм”?
Чи він взагалі був? Якщо на передовій гупає десь далеко -- це “простій”? А якщо сусідній солдат, який теж вже в рази перевищив свої 1-2міс, все одно здригається навіть і від такого, то у нього в цю мить вже не було “простою”, чи як?
А якщо у “відпочинк. селі” (2д за 4д на передовій) бомбанули штаб і хати, а ті що розгрібали завали, казали потім, що комусь там аж череп рознесло, мозок було видно... -- то це був “простій” чи вже “не простій...”? От навіть для живих і цілих? І чи варто вважати, що за півтора десятки км від передової офіцери дуже аж простоюють?
Укр.переклад сабів неточний.
З англ. сабів я зрозумів, що ті спецпризначенці пів року були десь в іраках-талібанах, а пів року у США, вдома ночували, на військ.базі, а тренувались вдень... Коеф=1. = “OPTEMPO ratios”.
Якщо від 18міс простою (мало бути у них?) відняти 66.6% то буде 6міс. простою (було, у них...)
Якщо від коеф 3 (=18вдома/6війна) відняти 66.6% то буде коеф 1 (=6/6).
Треба би погуглити оте “OPTEMPO ratios” як буде інет, але якщо воно підтвердить коеф 3 (=18вдома/6війна), та хай навіть і коеф 1 (=6/6)... -- то буде сумно, бо “добра укр.влада і укр.народ” опускають цей коеф до нуля для своїх військ. Де факто -- помножують війська на нуль! Наразі (= ~1 / 16.5 = 0.06!)
“Дякуємо, дуже дякуємо...”
854
00:52:22,223 --> 00:52:24,058
So, for the past two years,
855
00:52:24,141 --> 00:52:26,811
your troop has alternated (чергува́ти(ся)
between six months of deployment (розгорта́ння коло́ни (фро́нту)
856
00:52:26,894 --> 00:52:28,729
and six months of training. (тренува́ння)
857
00:52:28,813 --> 00:52:30,857
That's 67% less downtime (прості́й, ви́мушена бездія́льність, час просто́ю)
than a normal...
858
00:52:30,940 --> 00:52:32,709
I didn't reach out to you
to talk OPTEMPO ratios.
...
The Terminal List - S01E01 (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt
633
00:52:23,182 --> 00:52:25,977
Останні два роки ваша група провела
634
00:52:26,102 --> 00:52:28,479
шість місяців,
розгортаючись та навчаючись.
635
00:52:28,563 --> 00:52:30,731
Це на 67% менше простою…
636
00:52:30,815 --> 00:52:32,942
Мене не цікавлять ці показники.
....
645
00:53:05,099 --> 00:53:09,145
Я почала з моделі розгортання
вашої групи, бо якщо ваші люди
646
00:53:09,228 --> 00:53:12,607
загинули через виснаження,
ви в цьому не винні.
...
649
00:53:16,569 --> 00:53:19,614
Ви вважаєте мене ворогом,
але я борюся за правду.
650
00:53:19,697 --> 00:53:23,075
Якщо зламана система ставить
вас у таке становище…
The Terminal List - S01E03 (2022) WEBRip 1080p [Ukr.Eng] [Цікава Ідея].srt
499
00:51:12,028 --> 00:51:15,615
Відрядження. Вони люблять казати,
що ми боремося за свободу.
500
00:51:15,698 --> 00:51:18,284
А насправді, Соле,
501
00:51:19,285 --> 00:51:22,079
у цьому світі є лихо.
502
00:51:24,373 --> 00:51:27,627
Ми дивимося йому в очі, бо люди бояться.
....
520
00:54:33,354 --> 00:54:36,315
Вони померли й нічого не отримали.
521
00:54:37,942 --> 00:54:42,863
Вони у темряві через якийсь
корпоративний проєкт.
522
00:54:42,947 --> 00:54:43,990
СТІВ ХОРН
523
00:54:45,366 --> 00:54:47,994
Ось чому моя дружина
й донька мали померти.
524
00:54:49,745 --> 00:54:51,247
Цього я не розумію.
525
00:54:52,790 --> 00:54:55,126
Навіщо вони вплутали в це дівчат?
526
00:54:58,504 --> 00:55:00,506
Вбивство порушує спокій.
527
00:55:03,175 --> 00:55:06,053
Ветеран війни втрачає розум,
вбиває родину,
528
00:55:06,137 --> 00:55:08,556
вбиває лікарів, накладає на себе руки.
529
00:55:08,639 --> 00:55:12,893
Люди не вагаються.
Їм потрібно зробити з цього шоу.
6та серія:
287
00:29:14,336 --> 00:29:17,756
Піднімемо тост за адмірала
288
00:29:18,382 --> 00:29:21,719
І за відважного капітана
289
00:29:22,553 --> 00:29:26,015
І слава контр-адміралу
290
00:29:26,849 --> 00:29:29,852
Коли розкажуть про їхню сміливість
291
00:29:30,561 --> 00:29:34,273
Але зніміть капелюхи
І тричі вітайте
292
00:29:34,356 --> 00:29:37,568
Сина кожного матроса
293
00:29:38,694 --> 00:29:42,490
Людей унизу, які б'ють ворога
294
00:29:43,365 --> 00:29:46,660
Людей зі зброєю
295
00:29:48,204 --> 00:29:53,000
Людей зі зброєю
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