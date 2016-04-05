Успіх написав:

Hotab написав: + платити (донатити) + платити (донатити)

Це, звичайно, класно... Але!!!Розкажу вам одну байку...Декілька років тому - ФОПи виходили неодноразово в Києві на мітинги проти РРО і т.п.(це все і по новинах теж показували) - але я це все знав з середини, так як двічі їздив з колегами/ФОПами в Київ!Так от - всюди, де тільки можна - згуртовували ФОПів, щоб їхали в Київ...І було так - хто НЕ їде в Київ, або дає від себе людину(кум/брат/сват/сусід), або скидає гроші на дорогу і харчування тим, хто туди їде.І вже як збирали гроші на 2гу, 3тю, 4ту... поїздки, то казали - "люди, звичайно добре, що здаєте кошти, але все ж таки потрібно більше людей, щоб поїхала в Київ. Потрібна масовка! Бо чим нас буде більше, тим швидше нас влада почує!Треба більше людей, а не те, щоб більшість скинула гроші і все.../наче відкупились/а далі - моя хата скраю...Зрозуміло до чого я це розповів?☝️