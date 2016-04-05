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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:45
beee написав:
Дайте понимание стратегии плз, кто шарит.
По факту. Контрнаступление в этом году нам закончить не дали. Это свершившийся факт. Правильно?
Мы свои ракеты запустили в производство? Уже ж должны были. Кто знает?
Байрактары завод уже работает?
Что в перспективе?
ІМХО якшо щось і запускають у виробництво то про це повинні мовчати.
чи вже забулося як сильно вумні зробили репортаж з цехів де ремонтували техніку а потім туди ракета прилетіла?
тому ваші питання я б відніс до шпигунських запитавши - з якою ціллю цікавитеся?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:47
beee написав:
.....
Я купив половину ділянки у буйного алкаша з винним погребом. І не ставлю забор. Пацифіст я. Алкашу віддав рушницю. А сам займаюсь розбудовой ділянки.
Алкаш з друзями приходять і кажуть, давай нам жрачку. Інші сусіди кажуть, не гони, постав забор, охорону, собаку. Я грю, та нє я йому в очі подивлюсь, шашликом пригощу. Домовимося.
От мені просто цікаво що буде далі і хто винуватий.
Живу в мире абсурда, как в фильме "шоу трумена".
Вы на параллельной ветке рассказывали, что не купили паркинг из-за нехватки денег.
А у государства Украина были деньги на "забор, охорону, собаку"?
У нас было очень богатое население, с кот. можно было бы собрать огромные налоги? Или бурно развивающаяся экономика?
У нас очень много людей, кот. покупают (могут купить) недвигу за границей?
У нас большинство не сможет купить квартиру и в Украине.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:53
Slon_Nosov написав:
...........
Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019. Але більшість з них звалила з країни, а дехто нажаль не має розуміння між своїми діями і наслідками.
.........
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:58
ЛАД написав: Slon_Nosov написав:
...........
Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019. Але більшість з них звалила з країни, а дехто нажаль не має розуміння між своїми діями і наслідками.
.........
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
Ні, тільки коли закінчаться перші, тоді черга других. А останніми мають ті, хто голосував за Яроша в 2014. Це про мене.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 12:58
Успіх написав:
Давайте на чистоту))
Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Моя особиста думка. Менше року тримати військового нема сенсу.
Тому з цієї точки зору оптимально
3-4 місяці навчання і 14-15 місяців на фронті.
Але тепер вилазять наперед інші моменти. Для цього треба збільшити армію ще на 30%, щоб забезпечити навчання.
+ наростити навчальні центри, включаючи матеріальну базу. Щоб все це забезпечити при тому ж бюджеті, треба певно зменшити оплату на передку в 2 рази.Успіх
, скажіть відверто, скільки відсотків з бойової сотки за весь період служби ви готові повернути, щоб завтра поїхати додому? 5%? 10? 30? 50?
Ну і лишається дуже неприємне питання - чи готова до цього влада. На мою думку, ні Зеленський, ні Резніков свої помилки визнавати не готові. Напрягатися, щось думати, коли все й так пряцює - вони теж не будуть. Маємо, що маємо.
Можливо, за рік - два, коли значна частина мобілізованих 24 лютого покине армію з тих чи інших причин, почнуться якісь рухи в тому напрямку.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:00
Hotab написав:detroytred
,
Я десь претендував, що кращий за будівельника (що моє спілкування з Успіхом для нього чи для перемоги більше користі, ніж його податки)?
Так ось же:
Але інші, які йому тут оголошували, ще гірші. Для нього
Ні, не гірші. Лити єлей і Нібуя не робити (лише смоктати з бюджету) значно гірше, ніж критикувати + платити (донатити) або служити. Якщо хай Успіх це може не розуміти, то ви з кіосаками просто лицемірите.
Тим паче, що конкретно рядового Успіха я замінити не можу.
Я помилюсь, якщо скажу «нікого не можете замінити»? Офіцер, який в умовах війни чемодан без ручки.
Простите, но Вы тоже не собираетесь заменить рядового Успіха.
Вы думаете, что владельца магазина никто не заменит в случае его призыва?
Торговля просто исчезнет? Да на его место тут же придёт кто-нибудь другой и так же будет торговать и платить налоги.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 лип, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:01
ЛАД написав: beee написав:
.....
Я купив половину ділянки у буйного алкаша з винним погребом. І не ставлю забор. Пацифіст я. Алкашу віддав рушницю. А сам займаюсь розбудовой ділянки.
Алкаш з друзями приходять і кажуть, давай нам жрачку. Інші сусіди кажуть, не гони, постав забор, охорону, собаку. Я грю, та нє я йому в очі подивлюсь, шашликом пригощу. Домовимося.
От мені просто цікаво що буде далі і хто винуватий.
Живу в мире абсурда, как в фильме "шоу трумена".
Вы на параллельной ветке рассказывали, что не купили паркинг из-за нехватки денег.
А у государства Украина были деньги на "забор, охорону, собаку"?
У нас было очень богатое население, с кот. можно было бы собрать огромные налоги? Или бурно развивающаяся экономика?
У нас очень много людей, кот. покупают (могут купить) недвигу за границей?
У нас большинство не сможет купить квартиру и в Украине.
Зато теперь у хозяина (государства) есть деньги и жизни солдат разгребать. Очень выгодно разминироваличь.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:02
Успіх написав: Hotab написав:
+ платити (донатити)
Це, звичайно, класно... Але!!!
Розкажу вам одну байку...
Декілька років тому - ФОПи виходили неодноразово в Києві на мітинги проти РРО і т.п.(це все і по новинах теж показували) - але я це все знав з середини, так як двічі їздив з колегами/ФОПами в Київ!
Так от - всюди, де тільки можна - згуртовували ФОПів, щоб їхали в Київ...
І було так - хто НЕ їде в Київ, або дає від себе людину(кум/брат/сват/сусід), або скидає гроші на дорогу і харчування тим, хто туди їде.
І вже як збирали гроші на 2гу, 3тю, 4ту... поїздки, то казали - "люди, звичайно добре, що здаєте кошти, але все ж таки потрібно більше людей, щоб поїхала в Київ. Потрібна масовка! Бо чим нас буде більше, тим швидше нас влада почує!
Треба більше людей, а не те, щоб більшість скинула гроші і все.../наче відкупились/а далі - моя хата скраю...
Зрозуміло до чого я це розповів?☝️
звісно зрозуміло. своя шкура була ближче до тіла.
сплачувати податки які не відповідають заробіткам це ж так зручно.
і я як покупець вважаю що ФОПи знахабніли в край без РРО.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:07
Успіх написав:
Чому тільки так?
А тому що людські життя важливіші за будь-які території!
Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!
Проблема тільки в одному - ніхто ніяких гарантій нам не дасть. Нам моужть дати гроші, нам можуть дати навіть зброю. Точніше пообіцяти, але гарантій захисту нам ніхто не дасть.
Поки що Захід розкочегарює свою промисловість під нашу війну. Може наступного року замість пакистанських снарядів у вас будуть болгарські/чеські. А то й Акацію поміняють на якогось Краба.
Тут не стоїть питання виходу на кордони 91 року. Бо воно нічого не дасть. Це побічне. Питання стоють в тому, щоб дати москалям таких піздюлін, за після яких вони хоча б внукам заречуть лізти в інші країни. А краще - пра-пра-правнукам. Але за це потрібно платити. Сита Європа платить євриками, а ми - життями.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 08 лип, 2023 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:10
Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 08 лип, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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