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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4556455745584559
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:10

хотя можно просто ранить себя в ногу )))

После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:21

ЛАД ,

Простите, но Вы тоже не собираетесь заменить рядового Успіха.


Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого.
Та і наповнювати бюджет не поспішає.
Щодо магазину умовного будівельника…. На яке МОЖЕ хтось прийти. Та не йде.
Як зручненько влаштувались!
Один каже «я не працюю і не плачу податки, щоб не забирати робоче місце у інших»
Ще один каже «я не йду захищати країну (і не працюю також!) бо там вже є Успіх».
Клас! Пристосуванство і на чужому *** в рай у всій красі. Так переможемо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:29

  mephala написав:
  Faceless написав:Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму


давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків

Зробимо як в Америці. Навіщо ці побори з доходу)
Там подають річну декларацію на прибуток (дохід - витрати).
І тому може статися так що власник бізнесу нічого не повинен платити 8)
maza5
 
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