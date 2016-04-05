хотя можно просто ранить себя в ногу )))
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:10
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:21
ЛАД ,
Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого.
Та і наповнювати бюджет не поспішає.
Щодо магазину умовного будівельника…. На яке МОЖЕ хтось прийти. Та не йде.
Як зручненько влаштувались!
Один каже «я не працюю і не плачу податки, щоб не забирати робоче місце у інших»
Ще один каже «я не йду захищати країну (і не працюю також!) бо там вже є Успіх».
Клас! Пристосуванство і на чужому *** в рай у всій красі. Так переможемо.
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:29
Зробимо як в Америці. Навіщо ці побори з доходу)
Там подають річну декларацію на прибуток (дохід - витрати).
І тому може статися так що власник бізнесу нічого не повинен платити
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